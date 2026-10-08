Santa Fe se prepara para recibir la Liga Evolución de Futsal de Conmebol

Argentina será anfitriona de la Zona Sur del certamen continental, que reunirá a las selecciones de Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en Santa Fe.

La ciudad de Santa Fe será escenario la próxima semana de una importante competencia internacional. Entre el miércoles 14 y el domingo 18 de octubre se disputará la Liga Evolución de Futsal 2026, organizada por Conmebol, con la participación de las selecciones de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Todos los encuentros de la Zona Sur tendrán como escenario el estadio Invencible Santa Fe, donde el combinado argentino afrontará cuatro jornadas de competencia, tanto en la categoría Mayores como en Sub 20.

El estreno de la Selección Argentina será el miércoles 14 de octubre frente a Chile. La jornada comenzará a las 18.15 con el partido correspondiente a la categoría Sub 20, mientras que desde las 20.30 será el turno de los Mayores.

Al día siguiente, jueves 15, el conjunto nacional volverá a presentarse, esta vez ante Bolivia. Los más jóvenes jugarán a las 18.15 y el seleccionado Mayor tendrá su compromiso desde las 20.30.

Argentina tendrá descanso durante la tercera fecha y regresará a la actividad el sábado 17. En esa jornada enfrentará a Uruguay: el partido de Sub 20 está previsto para las 18 y el de Mayores comenzará a las 20.

El cierre del torneo para el seleccionado nacional será el domingo 18 ante Paraguay. La categoría juvenil jugará desde las 18, mientras que los Mayores disputarán su encuentro a partir de las 20.

El fixture de Argentina

Miércoles 14 de octubre

18.15: Argentina vs. Chile – Sub 20

20.30: Argentina vs. Chile – Mayores

Jueves 15 de octubre

18.15: Bolivia vs. Argentina – Sub 20

20.30: Bolivia vs. Argentina – Mayores

Viernes 16 de octubre

Argentina queda libre.

Sábado 17 de octubre

18.00: Uruguay vs. Argentina – Sub 20

20.00: Uruguay vs. Argentina – Mayores

Domingo 18 de octubre

18.00: Argentina vs. Paraguay – Sub 20

20.00: Argentina vs. Paraguay – Mayores

Una competencia que reúne a las selecciones de Sudamérica

La Liga Evolución es un torneo de desarrollo impulsado por Conmebol que comenzó en 2017 bajo la denominación de Liga Sudamericana. La competencia se organiza en dos sectores, Zona Norte y Zona Sur, y los ganadores de cada región se enfrentan posteriormente por el título.

Argentina tiene una importante historia en el certamen y logró quedarse con el campeonato en cinco oportunidades.

La edición 2026 tendrá a Santa Fe como una de sus sedes, una elección que fue confirmada por Nery Alberto Pumpido, director de Desarrollo de Conmebol. La organización estará a cargo de las comisiones vinculadas al área de Desarrollo, encabezadas por Javier Méndez.

Para el público santafesino habrá una oportunidad especial de disfrutar de una competencia internacional de manera gratuita. Las entradas para los partidos podrán conseguirse sin costo a través de Eventbrite, mientras que la Asociación del Fútbol Argentino también habilitó el proceso correspondiente para las acreditaciones de prensa.

De esta manera, Santa Fe se prepara para recibir durante cinco días a algunas de las principales selecciones de futsal de Sudamérica, con Argentina como protagonista y el estadio Invencible Santa Fe como punto de encuentro de toda la competencia.