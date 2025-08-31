Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

Santa Fe, que perdió la categoría, le ganó por 1-0 a Entre Ríos, con un tanto de Lucía Carnevale, y finalizó séptimo en el Argentino Sub 16.

Con el descenso consumado ante la derrota de ayer contra Tucumán, las chicas cerraron su participación en el Campeonato Argentino Sub 16 que se disputó en Córdoba. El último partido lo tuvieron a primera hora de este domingo ante Entre Ríos.

Fue en cancha de Jockey y en el marco de establecer el séptimo y octavo puesto entre los equipos que perdieron la categoría. Las chicas se despidieron del certamen y de la categoría con el único triunfo que lograron en los cuatro días que duró la competencia.

image

En un duelo intenso y peleado, la victoria terminó siendo por 1-0 con gol de Lucía Carnevale a tres minutos del final.

“Nos costó muchísimo el ritmo del torneo. El equipo se empezó a acomodar ante Córdoba, en el cierre de la fase de grupos. Contra Tucumán, fue re parejo pero ellas tiraron cinco veces al arco y nos metieron tres goles”.

image

“No tuvimos hambre de gol con todas las oportunidades que tuvimos. Hoy contra Entre Ríos, las chicas cambiaron de actitud. Fue muy parejo y lo ganamos sobre el final”, dijo Nicolás Sequeira, entrenador de Santa Fe.

Un torneo de aprendizaje

Los caballeros quedaron quintos en el nivel “B”. Ayer cerraron su incursión ante Neuquén, que se impuso 7-3. Hubo goles de Lucas Attademo, Felipe Guarda y Juan Gaspoz.

Mientras que por la noche, terminaron 1-0 abajo ante Chile. Joaquín Arnodo, uno de los entrenadores de la ASH, destacó que este certamen debe servir como motor de oportunidades y progreso.

“El torneo fue bueno para los chicos. Con diferentes edades, algunos Sub14 primer año, y otros Sub16 también de primer año, se jugó un lindo hockey cuando se lo propusieron y ellos son conscientes de esto”.

image

“Cada uno, a su manera, dio todo. Ojalá continúen jugando y ligados al hockey; inclusive que contagien esta pasión que compartimos por cuatro días todos juntos. Intentamos jugar pese al resultado y a lo que nos plantearon en contra”.

“A veces pudimos tener un hockey más vistoso, con más llegadas y cortos, y otras veces no. Pero eso no nos impidió atacar e intentar generar situaciones”.

“Agradecer a los chicos por la oportunidad, a Dani, Santi, Fede y Alberto que acompañaron (como lo hacen siempre), y a cada padre/madre que movió cielo y tierra para que estos chicos viajen, compitan y no les falte nada a nadie”.

