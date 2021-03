Santiago Lange: "Nadie puede asegurar hoy los Juegos"

Al margen de la incertidumbre por la situación sanitaria y de la ratificación de la competencia por parte del Comité Olímpico Internacional (COI) y el Gobierno nipón, Lange aclaró que continúa su preparación "como si se hiciesen".

En Tokio 2020, sus séptimos Juegos Olímpicos, el velista buscará su cuarta medalla después de los bronces en Atenas 2004 y Beijing 2008 junto con el correntino Carlos Espínola (clase Tornado) y del oro con la rosarina Cecilia Carranza Saroli (clase Nacra 17) en Río de Janeiro 2016.

- Télam: ¿Cómo es prepararse para estos Juegos después de la postergación del año pasado y en medio de los rumores que todavía siguen circulando sobre su concreción?

- Lange: Es especial, difícil, diferente, desafiante... Tuvimos momentos duros como cuando nos dijeron que se iban a postergar. Yo hubiera preferido que fueran en la fecha programada, el año pasado (24 de julio al 9 de agosto). Es complejo, no podemos tener un plan porque todo cambia continuamente, pero bueno es parte del juego, tratamos de usar la experiencia, ser fuertes, perseverantes y luchadores, que es una de las virtudes que tiene nuestro equipo con Cecilia.

- T: ¿Aún tiene reservas sobre la realización de los Juegos?

- L: Nadie asegura que los Juegos se vayan a hacer, como nadie asegura cómo va a estar el mundo en agosto porque nadie lo sabe. Este bicho no nos deja saber si en agosto habrá una nueva cepa y vamos a tener que estar cerrados o si las vacunas fueron o no exitosas. No sabemos nada. Pero quiero dejar en claro algo: yo sigo la preparación como si los Juegos se hiciesen, pero soy conciente de que vivimos en tiempos que nadie te puede garantizar nada. Me entreno para que se hagan y confío que el COI y el Comité Organizador están haciendo todo lo posible para que se hagan.

- T: ¿Qué planes tiene hasta el inicio de la competencia?

- L: Estamos en Italia con un grupo de entrenamiento muy poderoso, a principios de abril tenemos pensado competir en la Semana Olímpica de Francia y la intención es viajar a Japón el 1 de mayo. En junio tendremos un torneo previo y ya no volvemos más a Argentina hasta después de los Juegos.