Santiago Russo se quedó con el Torneo Profesional en el Jockey Club

En semifinales, el santafesino Corthey, derrotó a Valentino Grippo del Club Sitas de Buenos Aires por 7-6 (7-0), 4-8 y 10-8, mientras que el misionero se impuso al paranaense Juan Elias Grubert por 1-6, 6-3 y 10-4. En cuartos de final, Cartucho, derrotó al bonaerense Mateo Branc por 6-2 y 6-3. El campeón del certamen en Santa Fe había dejado en el camino al entrerriano Juan Grubert por 1-6, 6-3 y 10-4.

Santiago Russo.jpg El misionero Santiago Russo (izquierda), Luis Coudannes (organizador) y el santafesino Lautaro Corthey en el certamen jugado en Santa Fe. Lautaro Corthey y Santiago Russo

Russo no es la primera consagración que consigue en la provincia de Santa Fe, ya que se consagró campeón en Esperanza hace un año y medio, y fue semifinalista en el certamen desarrollado en Santo Tomé, el año pasado. Entrenado por Pancho Aranguren en el Club Atlético Ferrocarril General San Martin de Buenos Aires, se prepara jugar en Francia y Alemania para disputar interclubes.

"No jugué la final como quería hacerlo, la verdad es que terminé cansado del partido anterior, entre tres horas y media o cuatro. Pero bueno, hice lo que pude, él estaba muy fino, creo que me superó con claridad, no le encontré la vuelta. Este torneo es muy bueno, me sirve para agarrar confianza, para encontrar mi juego e ir puliéndolo. Buscamos eso desde que arrancó el año en lo que viene que es Córdoba" expresó Lautaro Corthey a Mundo Tenis.

El tenista de nuestra capital afirmó que "Por los partidos anteriores, estoy contento, vengo ganando partidos, que es lo que me gusta y me hace ganar confianza. Lo bueno es que arrancamos el año jugando profesionales, gracias a que charlé con Enzo, y decidimos comenzar a jugar este tipo de torneos. El primero me fue bien, pude salir campeón, y después en algunos perdí en cuartos, y en otros, en semis, así que estoy ahí".

Rodrigo Macías.jpg Rodrigo Macías, presidente de la subcomisión de tenis del Jockey, entrega un reconocimiento al santafesino Corthey. gentileza @mundotenisarg

Corthey, de 26 años, jugará ahora un Torneo ITF en Villa María, provincia de Córdoba. En el Sport Social Club, en el que ya comenzó a concretarse la qualy, Cartucho jugará en primera ronda se medirá con Francisco Faigenbaum de 23 años, y oriundo de Buenos Aires. El deportista de la ciudad de Santa Fe es entrenado por Enzo Artoni en el predio de Solares de la Laguna.

Recordemos que el certamen disputado en el Jockey Club de Santa Fe debió ser reprogramado en su jornada inicial del pasado miércoles por las intensas precipitaciones que cayeron sobre la capital provincial. El jueves se disputó la jornada de primera y segunda ronda. En su debut en el toreno, Corthey, logró superar a Nicolás Bohrer de Buenos Aires por 6-0 y 6-1, mientras que el misionero Russo, había debutado con una victoria ante Luca Germán Conti por 6-0 y 6-0.