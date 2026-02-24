La baja demanda y la menor actividad profundizan el escenario recesivo en la industria santafesina

Desde la Federación Industrial de Santa Fe y la Unión Industrial Argentina alertaron que la apertura importadora y la falta de medidas de competitividad agravan la crisis del sector

La baja demanda del mercado interno , la caída de la actividad y una capacidad instalada en niveles reducidos configuran un escenario complejo para la industria santafesina. Así lo expresó Mariano Ferrazzini, integrante de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y de la Unión Industrial Argentina (UIA), al analizar los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En diálogo con LT8, el dirigente aseguró que las conclusiones de la encuesta oficial coinciden con los relevamientos que vienen realizando tanto Fisfe como el Centro de Estudios Económicos de la UIA. “Esto es algo que le venimos diciendo al Gobierno nacional desde hace meses y no hemos tenido mucho eco”, afirmó.

Apertura rápida y falta de correcciones estructurales

Ferrazzini sostuvo que las decisiones económicas adoptadas por Nación avanzaron “a dos velocidades”. Según explicó, la apertura comercial fue muy rápida, mientras que la corrección de factores que afectan la competitividad —como la tasa de interés, la presión tributaria y otros costos sistémicos— se realizó de manera parcial o directamente no se concretó.

“Esto nos ha expuesto a una competencia en productos transables totalmente desnivelada”, advirtió. Si bien muchas miradas apuntan a la competencia con China, el dirigente industrial hizo especial hincapié en las asimetrías con Brasil, socio estratégico dentro del Mercosur. “Brasil es una potencia industrial en Sudamérica y tiene asimetrías tremendas frente a la industria argentina”, señaló.

Entre los ejemplos, mencionó diferencias salariales significativas medidas en dólares y divergencias en el costo de vida, factores que —según explicó— impactan directamente en la competitividad.

Empleo industrial: solo el 6,7% prevé contratar

Uno de los datos más preocupantes surge del relevamiento de la UIA. De unas 600 industrias encuestadas:

Solo el 6,7% prevé incorporar personal .

prevé . El 23,5% estima que habrá caída del empleo .

estima que habrá . El resto considera que podrá sostener la plantilla actual, sin ampliaciones.

En paralelo, el 54% de las empresas cree que caerán las ventas internas y el 58% anticipa una baja en la producción.

“Son números muy difíciles”, subrayó Ferrazzini, quien además indicó que el nivel de actividad con el que cerró diciembre de 2025 se ubica sensiblemente por debajo de períodos anteriores.

Consultado sobre el diálogo con el Gobierno, el representante de Fisfe fue crítico: “Intentamos reunirnos y llevar propuestas, que es nuestra obligación como gremial empresaria, pero lamentablemente no estamos teniendo eco en casi ninguno de los puntos que planteamos”.

