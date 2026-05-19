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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 19 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

19 de mayo 2026 · 07:15hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este martes 19 de mayo en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 7.30 a 9.30:

- Boneo, Pasaje Simoniello, Vieytes y Gobernador Freyre

- Pavón, Regimiento 12 de Infantería, Cafferata y Arzeno

Reemplazo de Poste

• 8 a 12:

- Teniente Loza, Menchaca, Chaco y Ponce de León

- Solís, Aguado, Castelli y Espora

- avenida Blas Parera, Menchaca, Chaco y Pasaje Santa Fe

Reemplazo de Postes

• 8.30 a 11.30: Aristóbulo del Valle, Pasaje Parpal, 9 de Julio y Hernandarias

Reemplazo de Conductores

• 8.30 a 12.30: Delgado, Llerena, Doctor Zavalla y Diagonal Santa Fe

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13: Independencia, Zavalia, Rodríguez Peña y Pietranera

Reemplazo de Conductores

• 9.30 a 11.30: Larguía, Hernandarias, Pasaje Santa Fe y Vieytes

Reemplazo de Postes

• 9.30 a 12.30: Aristóbulo del Valle, Esquiú, Pasaje Iriarte y 9 de Julio

Reemplazo de Postes

• 10 a 14: Callejón Quiroga, Callejón El Sable, Doctor Zavalla hasta vías del Ferrocarril

Mantenimiento

• 11.30 a 13.30: avenida Blas Parera, Hnos. Figueroa, Teniente Loza y Chaco

Reemplazo de Postes

• 13 a 15: J.J. Paso, Zavalia, Cabal y Gobernador Freyre

Reemplazo de Conductores

SANTO TOMÉ

• 8 a 10: Frutos, Arenales, Monasterio y Gutiérrez

Reemplazo de Poste

• 12.30 a 13.30: Chapeaurogue, Remedios de Escalada de San Martín, Juramento y Echeverría

Despeje de Electroductos

SAUCE VIEJO

• 10 a 12: Malvinas Argentinas, Antártida Argentina, Honduras y Costa Rica

Reemplazo de Poste

• 11.30 a 12.30: Los Fresnos, Las Rosas, Curupíes y Margaritas

Despeje de Electroductos

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo
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