La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este martes 19 de mayo en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 19 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
SANTA FE
• 7.30 a 9.30:
- Boneo, Pasaje Simoniello, Vieytes y Gobernador Freyre
- Pavón, Regimiento 12 de Infantería, Cafferata y Arzeno
Reemplazo de Poste
• 8 a 12:
- Teniente Loza, Menchaca, Chaco y Ponce de León
- Solís, Aguado, Castelli y Espora
- avenida Blas Parera, Menchaca, Chaco y Pasaje Santa Fe
Reemplazo de Postes
• 8.30 a 11.30: Aristóbulo del Valle, Pasaje Parpal, 9 de Julio y Hernandarias
Reemplazo de Conductores
• 8.30 a 12.30: Delgado, Llerena, Doctor Zavalla y Diagonal Santa Fe
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 13: Independencia, Zavalia, Rodríguez Peña y Pietranera
Reemplazo de Conductores
• 9.30 a 11.30: Larguía, Hernandarias, Pasaje Santa Fe y Vieytes
Reemplazo de Postes
• 9.30 a 12.30: Aristóbulo del Valle, Esquiú, Pasaje Iriarte y 9 de Julio
Reemplazo de Postes
• 10 a 14: Callejón Quiroga, Callejón El Sable, Doctor Zavalla hasta vías del Ferrocarril
Mantenimiento
• 11.30 a 13.30: avenida Blas Parera, Hnos. Figueroa, Teniente Loza y Chaco
Reemplazo de Postes
• 13 a 15: J.J. Paso, Zavalia, Cabal y Gobernador Freyre
Reemplazo de Conductores
SANTO TOMÉ
• 8 a 10: Frutos, Arenales, Monasterio y Gutiérrez
Reemplazo de Poste
• 12.30 a 13.30: Chapeaurogue, Remedios de Escalada de San Martín, Juramento y Echeverría
Despeje de Electroductos
SAUCE VIEJO
• 10 a 12: Malvinas Argentinas, Antártida Argentina, Honduras y Costa Rica
Reemplazo de Poste
• 11.30 a 12.30: Los Fresnos, Las Rosas, Curupíes y Margaritas
Despeje de Electroductos
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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