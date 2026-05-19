Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 19 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este este martes 19 de mayo en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

• 7.30 a 9.30:

- Boneo, Pasaje Simoniello, Vieytes y Gobernador Freyre

- Pavón, Regimiento 12 de Infantería, Cafferata y Arzeno

Reemplazo de Poste

• 8 a 12:

- Teniente Loza, Menchaca, Chaco y Ponce de León

- Solís, Aguado, Castelli y Espora

- avenida Blas Parera, Menchaca, Chaco y Pasaje Santa Fe

Reemplazo de Postes

• 8.30 a 11.30: Aristóbulo del Valle, Pasaje Parpal, 9 de Julio y Hernandarias

Reemplazo de Conductores

• 8.30 a 12.30: Delgado, Llerena, Doctor Zavalla y Diagonal Santa Fe

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13: Independencia, Zavalia, Rodríguez Peña y Pietranera

Reemplazo de Conductores

• 9.30 a 11.30: Larguía, Hernandarias, Pasaje Santa Fe y Vieytes

Reemplazo de Postes

• 9.30 a 12.30: Aristóbulo del Valle, Esquiú, Pasaje Iriarte y 9 de Julio

Reemplazo de Postes

• 10 a 14: Callejón Quiroga, Callejón El Sable, Doctor Zavalla hasta vías del Ferrocarril

Mantenimiento

• 11.30 a 13.30: avenida Blas Parera, Hnos. Figueroa, Teniente Loza y Chaco

Reemplazo de Postes

• 13 a 15: J.J. Paso, Zavalia, Cabal y Gobernador Freyre

Reemplazo de Conductores

SANTO TOMÉ

• 8 a 10: Frutos, Arenales, Monasterio y Gutiérrez

Reemplazo de Poste

• 12.30 a 13.30: Chapeaurogue, Remedios de Escalada de San Martín, Juramento y Echeverría

Despeje de Electroductos

SAUCE VIEJO

• 10 a 12: Malvinas Argentinas, Antártida Argentina, Honduras y Costa Rica

Reemplazo de Poste

• 11.30 a 12.30: Los Fresnos, Las Rosas, Curupíes y Margaritas

Despeje de Electroductos

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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