Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 15 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé,

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este este viernes 15 de mayo en SANTA FE Y SANTO TOMÉ

• 7.30 a 9.30: avenida Peñaloza, Ayacucho, Javier de la Rosa y Regimiento 12 de Infantería

Reemplazo de Postes

• 8.30 a 10.30: Llerena, Tacuarí, Pedro de Vega y Almirante Brown

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13:

- avenida Blas Parera, La Pampa, Aguado y Aguirre

- Gorriti, Aguirre, Irigoyen y Aguado

Mantenimiento

• 9.30 a 12.30: Neuquén, Misiones, República de Siria hasta vías del ferrocarril

Reemplazo de Poste

• 12 a 14: Llerena, Ruperto Godoy, Marcial Candioti y Paseo Escalante

Reemplazo de Conductores

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: Chapeaurouge, López y Planes, Mendoza y Echeverría

Mantenimiento

• 9 a 13: Colectora Norte Autopista Santa Fe-Rosario. Incluye complejo habitacional Las Almenas

Reemplazo de Postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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