La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este viernes 15 de mayo en SANTA FE Y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 15 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé,
SANTA FE
• 7.30 a 9.30: avenida Peñaloza, Ayacucho, Javier de la Rosa y Regimiento 12 de Infantería
Reemplazo de Postes
• 8.30 a 10.30: Llerena, Tacuarí, Pedro de Vega y Almirante Brown
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 13:
- avenida Blas Parera, La Pampa, Aguado y Aguirre
- Gorriti, Aguirre, Irigoyen y Aguado
Mantenimiento
• 9.30 a 12.30: Neuquén, Misiones, República de Siria hasta vías del ferrocarril
Reemplazo de Poste
• 12 a 14: Llerena, Ruperto Godoy, Marcial Candioti y Paseo Escalante
Reemplazo de Conductores
SANTO TOMÉ
• 8 a 12: Chapeaurouge, López y Planes, Mendoza y Echeverría
Mantenimiento
• 9 a 13: Colectora Norte Autopista Santa Fe-Rosario. Incluye complejo habitacional Las Almenas
Reemplazo de Postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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