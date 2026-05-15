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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 15 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé,

15 de mayo 2026 · 06:59hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este viernes 15 de mayo en SANTA FE Y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 7.30 a 9.30: avenida Peñaloza, Ayacucho, Javier de la Rosa y Regimiento 12 de Infantería

Reemplazo de Postes

• 8.30 a 10.30: Llerena, Tacuarí, Pedro de Vega y Almirante Brown

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13:

- avenida Blas Parera, La Pampa, Aguado y Aguirre

- Gorriti, Aguirre, Irigoyen y Aguado

Mantenimiento

• 9.30 a 12.30: Neuquén, Misiones, República de Siria hasta vías del ferrocarril

Reemplazo de Poste

• 12 a 14: Llerena, Ruperto Godoy, Marcial Candioti y Paseo Escalante

Reemplazo de Conductores

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: Chapeaurouge, López y Planes, Mendoza y Echeverría

Mantenimiento

• 9 a 13: Colectora Norte Autopista Santa Fe-Rosario. Incluye complejo habitacional Las Almenas

Reemplazo de Postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé
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