Santos despidió a Cléber Xavier, busca DT y Jorge Sampaoli está entre los candidatos

Santos despidió al entrenador Cléber Xavier y ya comenzó la búsqueda de su reemplazante y hay varios argentinos en carpeta, entre ellos Jorge Sampaoli

Luego del durísimo 6-0 en contra ante Vasco da Gama por el Brasileirão, Santos despidió al entrenador Cléber Xavier y ya comenzó la búsqueda de su reemplazante y hay varios argentinos en carpeta. La dirigencia analiza al menos cuatro opciones, con dos nombres destacados al frente: Tite y Jorge Sampaoli . Ambos se encuentran sin club.

Tite es la prioridad para Santos. Desde que dejó Flamengo en septiembre pasado, el exseleccionador de Brasil se ha mantenido alejado del ruedo. La directiva del Peixe planea hacer un intento para seducirlo, aunque ya es consciente de que sus chances son escasas: el técnico actualmente prioriza su salud física y mental, y no tiene apuro por volver.

Sampaoli: un viejo conocido con exigencias

En caso de no avanzar con Tite, el foco se dirigirá hacia Jorge Sampaoli, quien ya tuvo un paso por el club en 2019 y se encuentra libre desde su salida del Rennes francés en enero. Sin embargo, su posible llegada también presenta obstáculos: el argentino suele exigir fichajes específicos como condición para asumir, y la dirigencia ya dejó en claro que no hará grandes gastos en esta segunda mitad del año. Aun así, el presidente Marcelo Teixeira valora mucho a Sampaoli, y no descarta idear un plan austero para intentar seducirlo.

Otras opciones argentinas: Vojvoda y Zubeldía

En un segundo plano aparecen Juan Pablo Vojvoda, exFortaleza, y Luis Zubeldía, recientemente desvinculado de San Pablo.

Vojvoda es bien considerado en el entorno del club, aunque su intención es iniciar un proyecto desde comienzos de temporada, lo cual complica una eventual negociación. Zubeldía, por su parte, fue ofrecido por su representante, pero hoy está más lejos que el resto de las alternativas.

También se contactó con Ramón Díaz, actualmente en Olimpia, pero el argentino dejó en claro que no tiene intención de abandonar su cargo en Paraguay.

Mientras tanto, el asistente César Sampaio se hará cargo del equipo de forma interina, acompañado por Matheus Bachi, Vinícius Marques y el preparador físico Fábio Mahseredjian, quienes no fueron desvinculados junto a Cléber Xavier. La continuidad del cuerpo técnico parcial busca dar estabilidad al plantel en medio del proceso de búsqueda del nuevo DT. La dirigencia asegura que no actuará con desesperación, sino que priorizará elegir bien al próximo conductor.

Santos volverá a la acción el domingo 24, cuando visite a Bahía por una nueva fecha del Brasileirão. El equipo no contará con Neymar, suspendido por acumulación de amarillas tras el último partido ante Vasco.