Scaloni: "El horario del partido ante Colombia no ayuda al espectáculo"

La Selección Argentina emprendió viaje rumbo a Colombia, a quien visitará este martes en la continuidad de las Eliminatorias Sudamericanas. Antes del mismo, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y no descartó cambios, más allá que se quejó del horario del partido y se refirió a la ausencia de Lionel Messi.

Las molestias de Nicolás González y Alexis Mac Allister, las posibles modificaciones si no están al 100 por ciento desde lo físico, fueron las primeras consultas que le hicieron al oriundo de Pujato en el predio de Ezeiza. Así, crecen las chances de jugadores como Leandro Paredes y Giovani Lo Celso para el mediocampo y de Paulo Dybala como potencial alternativa para substituir al delantero.

"El equipo está bien, reponiendo un poco de fuerzas, todavía con algunos achaques típicos. Nico González entrenó hoy diferenciado, Alexis lo hizo con nosotros. Ya veremos cómo evolucionan, tampoco es que hicimos un entrenamiento tan exigente para decidir cómo vamos a jugar. En líneas generales estamos bien. Podemos hacer algún cambio, no sabemos cuántos, todavía falta un día", declaró.

Y agregó: "Conocíamos a la mayoría de los nuevos y ellos se conocen muy bien de juveniles. Posiblemente podamos ver alguno, dependerá mucho del partido y cómo se dé. Están para aportar lo suyo, veremos si es conveniente que puedan jugar".

Consultado sobre la recuperación de Lionel Messi en Inter Miami, tras la lesión en el tobillo derecho que lo sacó en medio de la final de la Copa América 2024, el DT aclaró: "Esperamos que Leo empiece a jugar y, cuando tengamos que dar la siguiente lista, con él no será la excepción para comunicarnos. Será dentro de dos semanas cuando tengamos que darla para los siguientes partidos y ahí veremos si está en condiciones".

"Es difícil que un equipo no tenga dependencia de Messi. Lo bueno es que tenemos una idea de juego más allá de quién esté en la cancha. Los intérpretes pueden ir variando pero todos juegan a la misma cosa. Es evidente que cuando no está, seguimos siendo lo mismo pero sin ese toque final que él tiene. La calidad de los futbolistas es similar en todos los puestos", remarcó.

Retomando la charla acerca del próximo compromiso, Scaloni explicó que no tomará algún resguardo especial a raíz del caluroso clima que esperan en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. "El horario es para los dos igual, lo digo por la comodidad del futbolista y el espectáculo. Es incómodo, no digo que tenga ventaja uno u otro. El horario no ayuda al espectáculo. El equipo que saquemos será en función de afrontar el partido de la mejor manera. El contexto del partido va a ser normal, todos quieren que dentro del campo de juego gane su equipo", analizó.

Por último, sobre la pelota parada de Colombia, uno de los puntos fuertes de Néstor Lorenzo, pero que no lastimó a Argentina en Estados Unidos, Scaloni explicó: "No vamos a cambiar nuestra manera de defender, es un arma que tienen ellos y hay que tener cuidado".

Scaloni, alerta a Nico González y Alexis Mac Allister

La principal preocupación de Lionel Scaloni es ver la evolución de Nicolás González (golpe en el talón) y Alexis Mac Allister (molestia en el aductor), quienes terminaron tocados en la goleada por 3-0 ante Chile en el Monumental el pasado jueves.

De ellos, el mediocampista del Liverpool es el que más preocupa al DT: será exigido en la práctica de esta mañana en el predio Lionel Messi de Ezeiza para saber si puede estar a disposición o si es desafectado de la convocatoria.

Fuente: TyC Sports