Scaloni, elogios para Chile y su particular visión sobre Mastantuono

"Chile es un rival difícil", aseguró Scaloni en conferencia de prensa, reconociendo la exigencia del encuentro en un estadio siempre complejo para la selección argentina. Pese a las bajas de varias figuras clave —Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, Nicolás González y Leandro Paredes— el entrenador se mostró conforme con el funcionamiento colectivo: “Nuestra labor es venir y dar lo máximo. Los jugadores cada vez que entran lo hacen de la mejor manera. Son fechas difíciles para los que vienen de jugar muchos partidos, pero no hemos recibido ninguna negativa, ellos quieren estar. El funcionamiento está garantizado desde la actitud”.

Una de las novedades más resonantes fue la presencia de Lionel Messi en el banco de suplentes, y su posterior ingreso a los 12 minutos del complemento. Scaloni explicó que el cambio se adelantó por una molestia de Nico Paz: “Nico tuvo una paralítica en el cuádriceps y le dolía, así que preferimos no arriesgar. Por suerte no son partidos para eso. Leo iba a entrar más tarde, pero lo tuvimos que adelantar. Esperemos que la lesión no sea grave".

Los elogios de Scalloni para Mastantuono

Pero el foco también estuvo en el debut de Franco Mastantuono, la joya de River, que con apenas 17 años sumó sus primeros minutos con la Mayor. “Tiene un futuro enorme, pero hay que llevarlo de a poco”, advirtió Scaloni, quien además contó que prefirieron no sobrecargar al juvenil en su estreno: “Casi ni le hablamos. Esas experiencias son increíbles y, si le hablaba el entrenador, quizás se ponía nervioso. Tiene un gran futuro, lógicamente hay que llevarlo. Tiene 17 años y es importante saberlo”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1930833915268235380&partner=&hide_thread=false “TIENE UN GRAN FUTURO POR DELANTE”



Lionel Scaloni habló sobre la primera convocatoria de Franco Mastantuno con la Selección Argentina. pic.twitter.com/9D3dhrd66p — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 6, 2025

Con esta victoria, la Argentina continúa firme en su camino hacia el Mundial 2026, mostrando una vez más que la renovación convive de forma natural con la experiencia. Y, como dejó claro su entrenador, la identidad del equipo se sostiene: en la actitud, en el compromiso y en el crecimiento de los que vienen detrás.