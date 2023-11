Scaloni, sin excusas ante el Uruguay de Bielsa: "Merecieron el triunfo"

"Todo lo que pasó en el partido pensamos que podía pasar pero el fútbol tiene esto: cuando el rival está mejor hace la diferencia", entendió al ser consultado por los motivos de la caída, que puso fin a un invicto de 25 partidos en las Eliminatorias.

"De todas las derrotas se aprende. No por ser campeones del mundo vamos a creer que no podemos perder. Es cierto que no estamos acostumbrados a esto y no nos gusta, mucho menos cuando jugamos ante nuestra gente, pero somos conscientes de que esto es fútbol y se puede perder", admitió.

Scaloni pidió no exagerar en los análisis de la derrota, al resumir: "Se perdió, pero hay que tener equilibrio, hacer borrón y cuenta nueva. Este equipo dio muestras de sobre para salir de situaciones difíciles".

"Ahora es momento de levantarse, es que hay que cambiar página, corregir y pensar en lo que viene. El partido que viene será muy diferente", aseguró en relación al clásico ante Brasil, que se disputará el martes próximo en el Maracaná de Río de Janeiro, por la sexta fecha.