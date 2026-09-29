Lautaro Midón siguió de festejo: debutó con triunfo en Curitiba tras conquistar el oro en Santa Fe

El correntino venció al chileno Matías Soto por 6-3 y 6-3 en su estreno en el Challenger brasileño. Midón llegó al torneo después de consagrarse campeón en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Lautaro Midón extendió su gran momento deportivo y comenzó con el pie derecho su participación en el Challenger de Curitiba . El correntino derrotó este martes al chileno Matías Soto por 6-3 y 6-3 y avanzó a la segunda ronda del certamen brasileño.

Midón, de 22 años y ubicado en el puesto 200 del ranking mundial , partía como quinto preclasificado. Del otro lado estuvo Soto, de 27 años y actualmente 248° del escalafón, quien venía de formar parte del equipo chileno en la serie de Copa Davis frente a España.

El argentino llegó a Curitiba con el envión de haber conquistado el oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El sábado, en el Hipódromo Óvalo de Rosario, venció en la final a su compatriota Juan Manuel La Serna por 6-3 y 6-2 y se quedó con el título sin ceder un solo set durante toda la competencia.

Torres también avanzó

Además de Midón, otro argentino consiguió avanzar en el Challenger brasileño. Juan Bautista Torres superó al colombiano Miguel Tobón por 6-2, 3-6 y 6-1 y también se metió en la segunda ronda.

La jornada tendrá además otros dos representantes nacionales en acción. Facundo Mena, reciente finalista del Challenger de Buenos Aires, se enfrentará al brasileño Luis Guto Miguel. El argentino viene de caer el domingo en la definición del torneo porteño ante Alex Barrena por 6-4 y 6-0.

Por su parte, Hernán Casanova tendrá un duro estreno ante el local Gustavo Heide, primer preclasificado del Challenger de Curitiba.

De esta manera, Midón trasladó a Brasil el impulso conseguido en Santa Fe, donde alcanzó el título suramericano, y comenzó su participación en Curitiba con una victoria contundente que le permite seguir avanzando en el circuito Challenger.