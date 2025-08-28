Uno Santa Fe | Ovación | Scaloni

Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Lionel Scaloni definió la lista de citados de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias, ante Venezuela y Ecuador.

Ovación

Por Ovación

28 de agosto 2025 · 12:06hs
Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la lista definitiva de convocados de la Selección argentina para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

La principal novedad, además de la presencia de un Lionel Messi ya recuperado de una lesión muscular, es la inclusión de varios jugadores jóvenes.

Los tres arqueros seleccionados por Lionel Scaloni fueron Emiliano “Dibu” Martínez, quien ya tiene más que asegurada la titularidad por sus heroicas actuaciones, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

Por otra parte, los defensores elegidos por el oriundo de Pujato fueron Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Julio Soler, una de las grandes sorpresas de esta convocatoria.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, se pudo ver un interesante mix entre varios experimentados y jóvenes promesas que se están consolidando en Europa, ya que los jugadores que recibieron el llamado fueron Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso.

Por último, los volantes ofensivos y delanteros que completan la lista son Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Valentín Carboni, Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez y José Manuel López, este último de gran presente en el Palmeiras de Brasil y que quiere consolidarse como el tercer “9” de la Selección.

La acción para la Selección argentina en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas comenzará el jueves 4 de septiembre, cuando reciban a Venezuela, mientras que solo cinco días después visitarán a Ecuador en Guayaquil.

La Selección argentina está teniendo una gran participación en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ya se aseguró la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y la primera posición en la tabla de posiciones debido a que acumulan 35 puntos y le sacan 10 de ventaja a su escolta, Ecuador, con solo seis unidades en juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1961069760356942297&partner=&hide_thread=false

La lista de convocados de la Selección argentina

  • Emiliano Martínez
  • Walter Benítez
  • Gerónimo Rulli
  • Cristian Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Nahuel Molina
  • Gonzalo Montiel
  • Leonardo Balerdi
  • Juan Foyth
  • Nicolás Tagliafico
  • Marcos Acuña
  • Julio Soler
  • Alexis Mac Allister
  • Exequiel Palacios
  • Alan Varela
  • Leandro Paredes
  • Thiago Almada
  • Nicolás Paz
  • Rodrigo De Paul
  • Giovani Lo Celso
  • Claudio Echeverri
  • Franco Mastantuono
  • Valentín Carboni
  • Giuliano Simeone
  • Julián Álvarez
  • Nicolás González
  • Lionel Messi
  • Lautaro Martínez
  • José Manuel López
Scaloni Selección Eliminatorias
Noticias relacionadas
almagro a completo la primera rueda invicto en el prefederal

Almagro A completó la primera rueda invicto en el Prefederal

En el Coloso del Oeste, Sanjustino se consagró campeón de la Liga Santafesina tras vencer 2 a 1 a Colón de San Justo.

Los festejos y las voces de Sanjustino al consagrarse campeón del Torneo Apertura

Luciano Farías del Olimboxing de Santa Fe se impuso ante el duro Benítez de Reconquista.

Varios púgiles santafesinos fueron protagonista en un festival en Reconquista

cronograma del gran premio de paises bajos con franco colapinto

Cronograma del Gran Premio de Países Bajos con Franco Colapinto

Lo último

Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Último Momento
Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Cerúndolo va por un lugar en la tercera ronda del US Open

Cerúndolo va por un lugar en la tercera ronda del US Open

Me gustaría que Colón sostenga el ritmo y la intensidad por más tiempo

"Me gustaría que Colón sostenga el ritmo y la intensidad por más tiempo"

Ovación
Los festejos y las voces de Sanjustino al consagrarse campeón del Torneo Apertura

Los festejos y las voces de Sanjustino al consagrarse campeón del Torneo Apertura

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Por qué Colón tiene la guardia alta por la designación de Yamil Possi como árbitro

Por qué Colón tiene la "guardia alta" por la designación de Yamil Possi como árbitro

Del Sel, vice de Unión: Tenemos un club sólido y en expansión

Del Sel, vice de Unión: "Tenemos un club sólido y en expansión"

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná