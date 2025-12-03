Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

Scaloni y la lista para el Mundial 2026: quiénes podrían ser los 26 elegidos

La Selección Argentina se acerca al Mundial 2026 con un panorama marcado por dudas, regresos y una competencia interna inédita. ¿Qué piensa Lionel Scaloni?

3 de diciembre 2025 · 14:55hs
Scaloni y la lista para el Mundial 2026: quiénes podrían ser los 26 elegidos

La Selección Argentina se acerca al Mundial 2026 con un panorama marcado por dudas, regresos y una competencia interna inédita, de las que tendrá que sortear el entrenador Lionel Scaloni. Con el sorteo de grupos previsto para este viernes, el DT atraviesa semanas decisivas para definir una lista que tiene más candidatos que lugares.

El regreso de Lisandro Martínez después de nueve meses sin jugar modifica el escenario defensivo. El zaguero del Manchester United volvió ante Crystal Palace tras una rotura de ligamentos y su breve participación confirmó que está recuperado. Con casi siete meses por delante, el cuerpo técnico confía en que podrá llegar a su nivel habitual, incluso con menor desgaste por disputar solo competiciones domésticas.

• LEER MÁS: Sorteo del Mundial 2026: cómo será el nuevo formato con 48 selecciones

La situación de las figuras históricas instala otro debate. Lionel Messi, que tendrá 38 años durante el torneo, mantiene su deseo de jugar, aunque aseguró que solo lo hará si alcanza plenitud física. Su rol en Inter Miami le permite regular cargas, pero el formato ampliado del Mundial exige una preparación distinta. Nadie imagina un plantel sin él, aunque su participación será más administrada que en 2022.

Nicolás Otamendi, a los 37, conserva competitividad en Benfica, pero su eventual convocatoria aparece asociada a un rol secundario ante la consolidación de Romero, Lisandro y Balerdi.

Un escaso recambio en la Selección Argentina para el Mundial

El recambio llega también por necesidad. La salida definitiva de Ángel Di María deja un espacio aún sin dueño en los extremos, mientras que Marcos Acuña, Guido Rodríguez y Franco Armani parecen correr desde atrás frente a la aparición de nuevas alternativas y la exigencia de llegar con continuidad y ritmo.

Scaloni mantiene la estructura campeona de 2022: Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli en el arco; Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Otamendi, Lisandro, Acuña, Nicolás Tagliafico y Juan Foyth en defensa; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Exequiel Palacios en el mediocampo; Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada y Messi en ataque. La base está, pero no todos tienen asegurado el viaje.

La gran novedad es la sobreoferta de talento. El técnico reconoció que “estamos pasados de jugadores”, frase que resume el momento del seleccionado. Almada y Balerdi dejaron de ser apuestas y ya se consolidaron, mientras una nueva camada irrumpe con fuerza.

Franco Mastantuono, la mayor promesa del fútbol argentino, debutó a los 17 y pelea por un lugar. Nicolás Paz suma méritos en Europa con técnica y versatilidad. Valentín Barco aparece como opción para la banda izquierda, un sector con necesidad de recambio. Echeverri, Giuliano Simeone, Santiago Castro, Buonanotte, Perrone y Alan Varela integran la lista de seguimiento constante.

Con seis meses por delante, Argentina combina la solidez del ciclo campeón con la incertidumbre de los veteranos y el empuje de una generación que reclama minutos. La confección de la lista será el primer gran filtro rumbo a un Mundial en el que la competencia interna alcanza su punto más alto desde la llegada de Scaloni.

Mundial Lionel Scaloni Selección Argentina
Noticias relacionadas
historico: argentina derroto a egipto en el mundial de handball femenino y paso la primera ronda

Histórico: Argentina derrotó a Egipto en el Mundial de handball femenino y pasó la primera ronda

Los Pumas conocen sus rivales de la Copa del Mundo de Australia 2027.

Se realizó el sorteo del Mundial de Rugby Australia 2027

Argentina goleó 4 a 1 a Colombia y está en semifinales.

Argentina le ganó a Colombia y clasificó a las semifinales del Mundial femenino

Los capitanes de los seleccionados que participarán en el Seven de Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Se viene una nueva edición del Circuito Mundial de Seven

Lo último

Sorteo del Mundial 2026: el detalle de cada bombo y en cuál estará Argentina

Sorteo del Mundial 2026: el detalle de cada bombo y en cuál estará Argentina

Santiago Grella firmó su primer contrato en Unión y apunta a ganarse un lugar en 2026

Santiago Grella firmó su primer contrato en Unión y apunta a ganarse un lugar en 2026

Colón toma nota: ya comienzan los movimientos de pases en la Primera Nacional

Colón toma nota: ya comienzan los movimientos de pases en la Primera Nacional

Último Momento
Sorteo del Mundial 2026: el detalle de cada bombo y en cuál estará Argentina

Sorteo del Mundial 2026: el detalle de cada bombo y en cuál estará Argentina

Santiago Grella firmó su primer contrato en Unión y apunta a ganarse un lugar en 2026

Santiago Grella firmó su primer contrato en Unión y apunta a ganarse un lugar en 2026

Colón toma nota: ya comienzan los movimientos de pases en la Primera Nacional

Colón toma nota: ya comienzan los movimientos de pases en la Primera Nacional

Pullaro dijo que sin la reforma previsional la Caja de Jubilaciones tendría un déficit de 50.000 millones de pesos por mes

Pullaro dijo que sin la reforma previsional "la Caja de Jubilaciones tendría un déficit de 50.000 millones de pesos por mes"

Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

Ovación
Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

Se cumplió un mes del allanamiento a la casa de Cristian Tarragona: cómo avanza la causa

Se cumplió un mes del allanamiento a la casa de Cristian Tarragona: cómo avanza la causa

Colón celebra 28 años de su primera llegada a la Copa Libertadores

Colón celebra 28 años de su primera llegada a la Copa Libertadores

Unión lanzó la renovación de plateas 2026 con 12 cuotas sin interés y apunta a sostener el gran apoyo

Unión lanzó la renovación de plateas 2026 con 12 cuotas sin interés y apunta a sostener el gran apoyo

Unión recalcula su estrategia: ¿qué hará con las opciones de Tagliamonte, Martínez y Díaz?

Unión recalcula su estrategia: ¿qué hará con las opciones de Tagliamonte, Martínez y Díaz?

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"