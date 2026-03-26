Se cerraron los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Cosmos FC, Colón, Unión y Universidad del Litoral son los equipos de la Liga Santafesina que lograron la clasificación a cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial.

Con seis partidos se terminó la primera fase de la Copa Túnel Subfluvial que organizan en conjunto la Liga Santafesina y la Liga Paranaense, donde pasaron de fase cuatro equipos de la capital de la invencible y cuatro de la capital entrerriana.

Los partidos revancha habían empezado a disputarse en la jornada del martes donde Unión pasó e Independiente quedó en el camino. En la noche del miércoles, en tanto obtuvieron su boleto a la siguiente ronda Universidad y Colón, que necesitó de los penales en el campo auxiliar Rafael Batres.

Cosmos y Colón sacaron boleto a cuartos de final

En el predio Nery Pumpido, ubicado en Monte Vera, Cosmos FC se impuso por 5 a 2 ante Oro Verde. Con este resultado, los dirigidos por Augusto Prono avanzaron a los cuartos de final de la Copa Túnel. Los goles para la escuadra de Recreo conducida por Augusto Prono fueron concretados por Santiago Aragón en dos oportunidades, Guillermo Gozalve, Diego Fornillo y Cristian Taborda.

image Colón de Santa Fe se impuso en los penales a Villa Urquiza en el Rafaela Batres.

Por su parte, en el estadio Luis Renaud, Neuquén goleó 4-0 a Gimnasia de Ciudadela y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Túnel. Los goles del Pingüino llegaron por duplicado gracias a Luciano Díaz y Esteban Rodríguez, en una noche sólida del equipo dirigido por José Mancuello, que fue ampliamente superior y cerró la serie con autoridad.

En el estadio auxiliar Rafael Batres, ubicado en el barrio Centenario, Colón de Santa Fe logró remontar una serie que parecía complicada y venció por penales a Sportivo Urquiza de Paraná y avanzó a cuartos de final donde se medirá con Universidad del Litoral. En los 90 minutos, la victoria fue de la visita por 3 a 2, siendo los autores de los goles para el Sabalero, Roman Fola e Ignacio Sinturión, mientras que para los entrerrianos Luciano González, Nahuel Martínez y Osvaldo Rodríguez.

-Resultados Copa Túnel Subfluvial (Octavos de final)

Colón 2 (Román Fola e Ignacio Sinturión) – Sportivo Urquiza 3 (Luciano González, Nahuel Martínez y Osvaldo Rodríguez)

Resultado Global: Igualaron 4 a 4.

Penales: Ganó Colón 4 a 3.

Nacional 2 (Nazareno Novello y Tobías Mena) – Belgrano 2 (Tobías Zorzoli x2)

Resultado Global: Ganó Belgrano 3 a 2.

Cosmos 5 (Santiago Aragón x2, Guillermo Gozalve, Diego Fornillo y Cristian Taborda) – Oro Verde 2 (Otto Werner y Lorenzo Cappellacci)

Resultado Global: Ganó Cosmos 5 a 2.

Don Bosco 1 (Alejo Gómez) – Universidad 1 (Brian Tarragona)

Resultado Global: Ganó Universidad 5 a 1.

Patronato 3 (Bartolomé Velázquez x2 e Ignacio Giacinti) – La Salle Jobson 0

Resultado Global: Ganó Patronato 5 a 3.

Atlético Neuquén 4 (Luis Díaz x2 y Esteban Rodríguez x2) – Gimnasia y Esgrima 0

Resultado Global: Ganó Neuquén 5 a 2.

-Cruces de cuartos de final:

Belgrano vs. Patronato

Universidad vs. Colón

Cosmos vs. Atlético Paraná

Neuquén vs. Unión