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Los millones que ya atesoró Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia hace historia en la Copa Libertadores y ya se aseguró una millonada por participar y ganar varios partidos

28 de mayo 2026 · 16:23hs
Los millones que ya atesoró Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Lo que hasta hace poco parecía una aventura soñada, hoy empieza a convertirse en un cambio estructural para Independiente Rivadavia. La Copa Libertadores no solamente puso a la Lepra en el mapa continental. También abrió una puerta económica que puede modificar el futuro durante varios años.

Independiente Rivadavia factura en la Libertadores

La histórica clasificación a los octavos de final vino acompañada de otra noticia igual de trascendente: el conjunto mendocino ya acumuló cerca de 6 millones de dólares en premios a lo largo de su participación en el certamen. Una cifra gigantesca para la realidad de la institución y también para el fútbol de Mendoza.

El crecimiento del monto se explica por distintos ingresos que Conmebol fue otorgando durante el recorrido copero. Primero llegaron los premios por disputar la fase de grupos. Después se sumaron las bonificaciones por victorias obtenidas en esa instancia. Y finalmente apareció el fuerte incentivo económico por meterse entre los 16 mejores equipos del continente.

Ese combo terminó construyendo una recaudación impensada apenas algunos años atrás, cuando el club todavía peleaba por consolidarse lejos de la élite sudamericana.

Pero el verdadero impacto excede el presente. En Independiente saben que esta inyección económica puede marcar un antes y un después. La posibilidad de invertir en infraestructura, reforzar el plantel, equilibrar cuentas y potenciar el crecimiento institucional aparece hoy como una consecuencia directa de la campaña internacional.

En el fútbol moderno, la Copa Libertadores representa mucho más que prestigio deportivo. Clasificar y avanzar significa ingresar a otra escala financiera. Y eso es exactamente lo que le está ocurriendo a la Lepra.

Porque mientras el equipo sigue alimentando el sueño continental dentro de la cancha, afuera ya empezó a jugar otro torneo: el de convertirse en un club mucho más fuerte desde lo económico.

Independiente Rivadavia Copa Libertadores economía
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