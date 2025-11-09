Se jugó un sólo cotejo de la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

En el estadio Ricardo Yossen de Cayastá, Sportivo Guadalupe empató 1 a 1 con Ciclón Norte pero se aseguró el primer lugar de la zona 2 del Clausura de Liga Santafesina.

Avanzó la disputa de la última fecha del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina de Fütbol. En el estadio Ricardo A. Yossen, en condición de visitante, Sportivo Guadalupe empató 1 a 1 frente a Ciclón Norte de Cayastá bajo el arbitraje de Ariel Correa. Con esta victoria, el conjunto dirigido por el Flaco Tobaldo se aseguró el primer lugar de la zona 2 y clasificó a los cuartos de final.

Sportivo Guadalupe hizo una muy buena campaña, tanto en el Apertura, y lo viene haciendo en este Clausura, aunque en las últimas fechas sufrió algunos traspiés, consiguió el objetivo de finalizar en el primer lugar su zona, muy competitiva, y además lograr pasar a cuartos directamente, por lo que jugará recién dentro de quince días.

En el pleito disputado en el departamento Garay, los santafesinos pudieron abrir el marcador pasados los diez minutos del complemento, ya que al descanso se fueron igualados 0 a 0, por intermedio de Laureano Feludero, pero a los 20 minutos llegó la igualdad por parte de la escuadra del Chevy Vera de penal de Silvestre Escobedo.

Hubo polémicas, por el gol, y después por las expulsiones, a dos jugadores e incluso al DT local, aunque se puede destacar la gran actuación del arquero visitante Fernando Rossini, que tuvo un muy buen desempeño, a pesar del penal, donde no tuvo nada que hacer por la buena ejecución del jugador verdiblanco.

Recordemos que el último capítulo del Clausura había arrancado entre semana, con la victoria de Sanjustino sobre La Perla del Oeste en Recreo Sur, con dos goles de Alexis Camargo, mientras que Nobleza de Recreo y Colón de San Justo igualaron 2 a 2, logrando el Conquistador la clasificación a cuartos de final.

Por determinación de la comisión de torneos de la Liga Santafesina, a causa de las precipitaciones del viernes pasado, y para preservar los campos de juegos, los demás cotejos que se debían disputar fueron postergados para este lunes 10 de noviembre, para las 19.30 y 21.30, aunque todavía no se conoce como será la programación.

image Ciclón Norte cosechó un empate ante el muy buen equipo de Sportivo Guadalupe. gentileza NACHO MANGOLD @mangoldnacho

Igualmente, es importante señalar que los cotejos que se deben disputar son: Academia Cabrera con Nacional, Ciclón Racing con Ateneo Inmaculada, Gimnasia y Esgrima con Universidad, Independiente de Santo Tomé con Unión, Juventud Unida con Pucará, Newell´s con La Salle Jobson, Cosmos con Náutico El Quillá y Vecinal Gálvez con Colón.

Un dato a señalar es que Colón de San Justo y Sportivo Guadalupe están clasificados a cuartos de final. A octavos Unión de Santa Fe, Ciclón Racing, Sanjustino y La Perla del Oeste. Ya no tienen posibilidades de lograr las clasificación Newell´s, Ciclón Norte, Vecinal Gálvez de Sauce Viejo, Nobleza de Recreo y Juventud Unida de Candioti.

Síntesis: Ciclón Norte 1- Sportivo Guadalupe 1

Ciclón Norte: Federico Acosta; Enzo Chelini, Franco Gabutti, Renzo González, Fernando Acosta, Franco Boituzat, Silvestre Escobedo, Agustín Acosta, Thiago Gamarra, Gerónimo Vera y Kevin Molina. DT: Cristian Chevy Vera.

Sportivo Guadalupe: Fernando Rossini, Agustín Palombarini, Tomás Galiano, Francisco Vera, Guillermo Previale, Luis Dïaz, Esteban Sanguinetti, Laureano Feludero, Maximiliano Galeano, Facundo Dándolo, Maurico Kinkela. DT: Adalberto Tobaldo.

Cambios: Mario Marinigo x Enzo Chelini, Renzo González, Gianluca Dupraz x Fernando Acosta, Marcos Blanc x Silvestre Escobedo (CN); Máximo Morgans x Esteban Sanguinetti, Francisco Serrano x Laureano Feludero, Ernesto Mastorino x Francisco Vera, Federico Buschiazzo x Mauricio Kinkela (SG).

Goles: Segundo tiempo: 12´ Laureano Feludero (SG); 20´ de penal Silvestre Escobedo (CN)

Amonestados: Enzo Chelini, Franco Gabutti, Fernando Acosta, Gerónimo Vera (CN); Tomás Galiano, Laureano Feludero, Facundo Dandolo y Ernesto Mastorino (SG).

Expulsados: Franco Gabutti (40'PT) y Federico Acosta, el arquero (30'ST) ambos en Ciclón Norte

Árbitro: Ariel Correa

Cancha: Ricardo Yossen de Ciclón Norte

-Posiciones:

- Zona 1: Colón de San Justo 29, Unión 19, Ciclón Racing 18, Gimnasia y Esgrima e Independiente 16, Universidad 14, Ateneo Inmaculada y Pucará 13, Academia Cabrera 11, Deportivo Nobleza 8, Juventud Unida de Candioti 3.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe 23, Sanjustino 22, La Perla del Oeste 18, El Quillá 16, La Salle Jobson 15, Colón 14, Cosmos 13, Nacional 12, Newell´s y Ciclón Norte 10 y Vecinal Gálvez 6.