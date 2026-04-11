Unión tuvo todo para ganarlo, pero se cayó en el final y perdió un duelo clave ante Estudiantes

Unión lo ganaba y tenía todo para liquidarlo, pero Estudiantes se lo dio vuelta 2-1 a los empujones en un duelo de arriba por la fecha 14 de la zona A

Por la fecha 14 del Apertura , Unión pisaba el estadio UNO con la ilusión de ganar para meter presión arriba. Arrancó bien con el gol de Marcelo Estigarribia en el primer tiempo. En el segundo tiempo, tenía todo para liquidarlo, pero se dejó empujar por Estudiantes y lo terminó perdiendo 2-1 con los tantos de Fabricio Pérez y Mikel Amondaraín.

Unión salió con un tradicional 4-4-2, pero con la aparición de Nicolás Paz marcando la banda derecha, en sus primeros minutos del año. Un inicio típico de estudio, pero esta vez si el control de la pelota de los últimos encuentros, ya que el Pincha era el que intentaba dominar la pelota, más allá de preservar algunos nombres por el viaje en la Copa Libertadores.

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Justamente el local enfocaba sus ataques por la banda de Paz con un picante Brahian Aguirre, que le proponía en todo momento el pie a pie. Quizás ahí es donde se notaba algunas dudas, por lo que Maizon Rodríguez estaba siempre atento para el relevo. Unión no estaba del todo cómodo, ya que no lograba darle buen destino a la pelota y, por si fuera poco, la perdía rápido. Pero tampoco Estudiantes era un lujo atrás, porque Funes Mori tenía también algún barullo con las salidas y Tarragona tomó nota apretándolo siempre.

Tarragona se volvía rápidamente un dolor de cabeza para los centrales, por lo que tampoco el León podía salir tranquilo. El partido no tenía situaciones de peligro producto de que ambos se anulaban. Estudiantes jugaba al límite atrás, por lo que el escenario era propicio para Tarragona y Estigarribia. Gaich tenía mucha participación cuidando y bajando pelotas, poniendo en aprietos ahora del otro lado a Mateo Del Blanco. Un choque de falencias y virtudes muy marcado. La sensación era que el fondo del Pincha alguna macana, porque eran constantes la falta de entendimiento entre la zaga y Muslera.

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Leonardo Madelón daba algunas indicaciones, pero sin volverse loco, porque notaba que la estructura estaba bien, más allá de las dudas de Paz al comienzo, que ya se acomodó y lo tenía más cortito. La cuestión es que llegando a los 30' Unión ya era algo más. Así y todo, Estudiantes proponía todo por las bandas y ahora el que tenía problemas era Del Blanco con Pérez, en una clara estrategia de Cacique Medina. Unión ahora estaba parado de contra y Julián Palacios tomaba protagonismo. El técnico le pedía a los atacantes ciertos movimientos, porque le inquietaba la falta de peso en el área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2043069576502460682&partner=&hide_thread=false ESTIGARRIBIA PONE EL 1-0 EN LA PLATA



Unión se pone en ventaja ante Estudiantes a los 35 minutos.#LPFxTNTSports



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Fue así como a los 35', Julián Palacios fue más vivo que todos, fue al fondo y envió un centro a la cabeza para que Marcelo Estigarribia rompa el molde y establezca el 1-0 en La Plata. Como suele darse, Cuello y Palacios cambiaron de lado y eso desconcertó al Pincha, que están mareado por el gol. Como se veía venir, el hincha comenzaba a calentarse y plasmar su malestar por lo que se veía en la cancha. Unión le hacía sentir el rigor a Estudiantes siendo sólido y letal. Así se fue el acto inicial, con una victoria parcial 1-0.

El segundo tiempo de Estudiantes y Unión

Para el complemento, Madelón no dispuso variantes, ya que estaba conforme más allá de las sozobras el comienzo en las bandas. Eso sí, la tónica no cambió y el Tate apuraba arriba, poniendo otra vez contra la espalda y la pared al fondo platense, que tenía cada vez más dudas y, sobre todo, nerviosísmo. Todo estaba a pedir del elenco santafesino. La cuestión es que el Rojiblanco era quien mandaba y sometía a un pobre Estudiantes, que no reaccionaba y tambaleaba. Se veía venir el segundo antes que la igualdad.

Las vacilaciones de Estudiantes hacían que Unión no se conforme y vaya por más. Lo único a tener en cuenta era lo corto del resultado. Era clave saber a esta altura si el Tate iba saber encontrar los caminos para cerrar todo. Justamente las consultas estaban dando vueltas y a los 14' se inspiró Aguirre, superó a Paz y apareció Fabricio Pérez para marcar la igualdad de Estudiantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2043080126317867249&partner=&hide_thread=false LO EMPATÓ EL PINCHA



Pérez iguala el partido ante Unión a los 14 minutos del segundo tiempo.#LPFxTNTSports



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Las cosas del fútbol y de este Unión, que recibe el golpe cuando estaba más cerca que una reacción del local. Pero así y todo, no se amilanó y la respuesta fue rápida: ataque a fondo con un remate de Mateo Del Blanco que hizo revolcar a Muslera. Lo que sí quedaba claro era la distancia que había entre los titulares y suplentes en ambos equipos. Madelón metió mano y mandpo a la cancha a Emiliano Álvarez por Paz, que acusó una molestia y se notó su falta de fútbol. Ahora estaba todo dado para el gol gana. Medina puso a varios titulares, por lo que todo demandó de una máxima concentración.

El partido fue perdiendo intensidad, producto también de lo que quería Estudiantes, que mordía por todos lados y apostaba al desquilibrio de Aguirre. El Rojiblanco no renunciaba a su estilo e iba, pero sin descontrolarse. El final era de dientes apretados y con un Unión yendo con sus armas, pero sin el pase clave en los metros finales. Cuando era empate clavado, Mikel Amondaraían la empujó para clavar el 2-1 y anaquilar las aspiraciones de Unión, que se dejó prepear y se le fueron tres puntos claves en la lucha de arriba en la zona A del Apertura.

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A los 47 minutos, Estudiantes se pone 2-1 ante Unión.#LPFxTNTSports



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Formaciones de Estudiantes y Unión

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori y Joaquín Pereyra; Gabriel Neves, José Sosa, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Brian Aguirre y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Unión: Matías Mansilla; Nicolás Paz, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 35' Marcelo Estigarribia (U), ST 14' Fabricio Pérez (E) y 48' Mikel Amondarain (E).

Árbitro: Yael Falcón Perez.

VAR: Fernando Espinoza.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.