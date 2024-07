Se completó la fecha 15 en la Segunda División del Regional de rugby

Los dirigidos por Diego Coronel había comenzado perdiendo el encuentro, pero supo darlo vuelta, y se fue al descanso ganando. En el complemento no pudo imponerse en el juego y tampoco en el marcador. No le alcanzó con el buen rendimiento del experimentado Tomás Marconi, un jugador distinto y que en el cruce ante los de Rufino lo hizo de centro, aunque por su capacidad lo puede hacer en cualquier lugar de la línea de backs. Los tries para el conjunto lasallano fueron convertidos por Gonzalo Lege, Lautaro Salcedo y Máximo Yuale, más dos conversiones de Gerónimo Rosa.

La fecha había arrancado con el triunfo del Jockey Club de Venado Tuerto sobre Tilcara de Paraná por 31 a 25 en Sauce Montrull, y la victoria de Provincial de Rosario ante Alma Juniors, en la ciudad de Esperanza, por 25 a 22. En Fisherton, CRAR de Rafaela doblegó con absoluta autoridad a Caranchos por 53 a 21.

La Salle.jpg La victoria de los rufinenses fue por 22 a 19 ante el conjunto colegial en Santa Fe.

La tabla de posiciones quedó del siguiente modo: Jockey de Venado Tuerto 63, CRAR de Rafaela 56, Tilcara de Paraná 46, Caranchos de Rosario 36, Provincial de Rosario 35, Logaritmo 26, Alma Juniors de Esperanza 21, La Salle Jobson 13, y Los Pampas de Rufino 12.

La Salle.jpg En la próxima fecha, los dirigidos por Diego Coronel jugarán ante Logaritmo en Ibarlucea.

El próximo sábado 13 de julio, en cumplimiento de la fecha 16, Provincial será anfitrión de Tilcara, Jockey Club de Venado Tuerto recibirá a Caranchos, Los Pampas de Rufino a Alma Juniors de Esperanza, y en Ibarlucea, Logaritmo lo hará con La Salle Jobson, quedando libre CRAR de Rafaela.

Más detalles del Regional del Litoral

Por el partido de Los Pumas con Francia en el estadio José Amalfitani, correspondiente a la revancha por la ventana internacional de julio, habrá nuevamente modificaciones en los horarios del interuniones litoraleño. En el Top 9, el importante cruce entre Estudiantes de Paraná con Duendes dará comienzo a las 14 en el Parque Urquiza, ya que será el cotejo televisado.

A las 14.15 jugarán el Paraná Rowing con Santa Fe Rugby en la Tortuguita, CRAI con Old Resian en la autopista, y Universitario de Rosario con Jockey en barrio las Delicias del sur provincial.Las posiciones oficiales se encuentran del siguiente modo: CRAI 49, Jockey Club de Rosario 40, Estudiantes de Paraná 39, Santa Fe Rugby 38, Gimnasia y Esgrima 33, Old Resian 31, Duendes de Rosario 30, Paraná Rowing Club 24 y Universitario de Rosario 19.

En Tercera División, por la fecha 11, se medirán Querandí RC con CUCU de Concepción del Uruguay, Cha Roga Club con Universitario y Brown de San Vicente con Gimnasia y Esgrima de Pergamino, quedando libre Regatas & Belgrano de San Nicolás.

Queda pendiente de disputa el cruce entre CUCU con Regatas & Belgrano de San Nicolás de la décima fecha, el cual se disputará el 11 de agosto. Las posiciones se encuentran así: Universitario de Santa Fe 37, Gimnasia de Pergamino 30, Cha Roga 24, Brown de San Vicente 19, Regatas & Belgrano de San Nicolás y CUCU de Concepción del Uruguay 15, y Querandí RC 4.