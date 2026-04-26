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Trump minimizó el intento de magnicidio: "El tirador era un loco y estaba lejos"

El mandatario elogió la velocidad del Servicio Secreto y comparó el operativo con el fallido sistema de seguridad de Butler en 2024.

26 de abril 2026 · 10:49hs
Trump relató que confundió los disparos con el ruido de una bandeja y aseguró que el salón principal se mantuvo sellado en todo momento.

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Trump relató que confundió los disparos con el ruido de una bandeja y aseguró que el salón principal se mantuvo sellado en todo momento.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo en una rueda de prensa de urgencia que el tirador detenido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca "estaba muy lejos" de alcanzar su posición y que el perímetro de seguridad del salón principal nunca fue vulnerado.

Acompañado por la primera dama, Melania Trump, y el director del FBI, Kash Patel, el mandatario brindó detalles sobre la evacuación del hotel Washington Hilton luego de que un hombre armado con un rifle fuera interceptado por las fuerzas de seguridad. "Podría haber sido el ruido de una bandeja o de una bala", graficó Trump al describir la confusión inicial que se vivió entre los invitados de la élite política y periodística.

Según el relato oficial, el sospechoso intentó traspasar los controles de acceso al gran salón, pero fue neutralizado antes de que pudiera aproximarse a la cúpula de poder del país, que incluía al vicepresidente JD Vance y al titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

El presidente destacó el manejo profesional del Servicio Secreto, afirmando que actuaron de manera "muy rápida" y con mayor eficacia que en el mitin de Butler de julio de 2024, donde resultó herido por un francotirador. "Él no estaba de ningún modo cerca de traspasar las puertas del salón. El salón estaba sellado", insistió el jefe de Estado ante los medios cerca de la medianoche.

A pesar de lo "impactante" del episodio, Trump se permitió un momento de humor al referirse a la peligrosidad de su cargo. "Nunca me dijeron que esta era una profesión tan peligrosa; si Marco (Rubio) me lo hubiese dicho, a lo mejor habría pasado de esto", bromeó, aunque poco después calificó al atacante como un "loco" y sugirió que podría tratarse de un "lobo solitario" que actuó sin apoyo logístico externo.

Mientras el FBI continúa investigando a los testigos y analizando las fotos del detenido, el mandatario ratificó que el incidente no afectará su agenda política, pese a reconocer que el estruendo se escuchó claramente desde su mesa.

La evacuación de emergencia provocó escenas de caos en el hotel, mientras las fuerzas de élite desplegaban un operativo de seguridad sin precedentes para proteger a las máximas autoridades de la administración republicana. Este nuevo intento de magnicidio, ocurrido en plena capital estadounidense, ha vuelto a poner bajo la lupa la vulnerabilidad de los eventos públicos de alta exposición.

No obstante, Trump concluyó su mensaje intentando transmitir tranquilidad a la ciudadanía: "Escuché un ruido y pensé que era una bandeja, pensé que se había caído. El ruido venía de lejos y no alcanzó mi área de ningún modo".

• LEER MÁS: Evacuaron a Trump por una amenaza durante una cena con periodistas

Donald Trump magnicidio tirador
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