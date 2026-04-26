Historial a favor y cuentas pendientes: Colón y Godoy Cruz se cruzan en Santa Fe

Colón recibe a Godoy Cruz en un duelo clave por la cima de la Zona A de la Primera Nacional. El historial marca una clara ventaja rojinegra

Este domingo, desde las 19, el estadio Brigadier López será escenario de un cruce con peso propio en la Zona A de la Primera Nacional, donde Colón se medirá a Godoy Cruz con la intención de reencontrarse con la victoria, sostener su invicto como local y no ceder terreno en la punta.

• LEER MÁS: Colón recibe a Godoy Cruz con la meta de sostener el invicto en casa y seguir arriba

¿Cómo le fue a Colón contra Godoy Cruz?

Más allá del presente, el historial entre ambos ofrece un respaldo importante para el conjunto santafesino. Se enfrentaron en 29 oportunidades, con clara ventaja para Colón, que se impuso en 15 ocasiones, mientras que el Tomba ganó nueve y empataron cinco veces.

• LEER MÁS: ¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Bryan Ferreyra?

El antecedente más reciente, sin embargo, favorece al conjunto mendocino. El 5 de febrero de 2023, en el Malvinas Argentinas, Godoy Cruz se quedó con el triunfo por 1-0 gracias al tanto de Nahuel Ulariaga.

Embed - ¡EL TOMBA VENCIÓ AL SABALERO EN UN PARTIDAZO! | Godoy Cruz 1-0 Colón | RESUMEN

Para encontrar la última alegría rojinegra hay que retroceder al 17 de febrero de 2022. Aquella tarde en Paraná, Colón se impuso 3-1 con goles de Facundo Farías, un tanto en contra de Juan Espínola y otro de Luis Rodríguez, mientras que Martín Ojeda para la visita.

Embed - ¡Gran TRIUNFO del SABALERO ante el TOMBA! | Colón 3-1 Godoy Cruz | Resumen

Con estos números sobre la mesa, Colón buscará hacer valer la historia y su fortaleza en casa para sumar tres puntos vitales en su objetivo de seguir como protagonista del campeonato.