Se concretó la Maratón Santa Fe Corre por tu corazón en la costanera santafesina

Se trató de una jornada muy especial, ya que los niños no pueden hacer actividad deportiva extrema o de alta competencia, entonces se realizó esta primera edición del Santa Fe Corre por tu corazón, la cual consistió en una prueba, que no fue competitiva pero sí contó con la participación de maratonistas y personas que hicieron 5 kilómetros por el corazón de un niño, que padece esta patología, o que padecen o que no llegamos a tiempo y se lo pudo honrar con esta prueba.