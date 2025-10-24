El miércoles 29 de octubre comenzará a jugarse el cuadrangular repechaje del Torneo Oficial Prefederal que organiza la ASB. El mini certamen será todos contra todos a dos ruedas y los dos mejores conservarán su lugar en la elite, en tanto los otros dos perderán la categoría.
Se confirmó el fixture del Cuadrangular Repechaje del Prefederal
Por Ovación
24 de octubre 2025 · 14:25hs
FECHA 1 (Miércoles 29 de octubre) Cuadrangular Repechaje Oficial Prefederal
21.30 Colón (SJ) vs. El Quillá
21.30 Regatas (SF) vs. CUST A
FECHA 2
CUST A vs. Colón (SJ)
El Quillá vs. Regatas (SF)
FECHA 3
Colón (SJ) vs. Regatas (SF)
El Quillá vs. CUST A
FECHA 4
El Quillá vs. Colón (SJ)
CUST A vs. Regatas (SF)
FECHA 5
Colón (SJ) vs. CUST A
Regatas (SF) vs. El Quillá
FECHA 6
Regatas (SF) vs. Colón (SJ)
CUST A vs. El Quillá