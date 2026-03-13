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Unión tiene en Rafael Profini al máximo asistidor del Torneo Apertura

El volante de Unión Rafael Profini atraviesa un gran presente, siendo clave en la zona media y convirtiéndose en el mayor asistidor que tiene la competencia

Ovación

Por Ovación

13 de marzo 2026 · 12:23hs
El volante de Unión Rafael Profini es el máximo asistidor del Torneo Apertura.

Prensa Unión

El volante de Unión Rafael Profini es el máximo asistidor del Torneo Apertura.

Es realmente notorio el crecimiento futbolístico que experimentó Rafael Profini en este arranque de 2026. Al punto tal de convertirse en un jugador indispensable para Unión para la mitad de la cancha.

Profini es el máximo asistidor del Apertura

Pero si bien es un volante central, es clave para que el Tate sea junto con Independiente y Tigre, los equipos más goleadores del fútbol argentino con 15 goles en nueve partidos.

Y es que Profini, se convirtió en el máximo asistidor del Torneo Apertura, brindando cuatro asistencias. Pero además, marcó un gol en la goleada ante Gimnasia de Mendoza por 4-0.

En tanto que en el encuentro frente a Independiente le cometieron el penal que luego Cristian Tarragona cambió por gol. Y brindó una asistiencia estupenda para el gol de Mateo del Blanco.

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Pero sin dudas que su partido más destacado en cuanto a números fue ante Sarmiento. Y es que en ese encuentro, Profini aportó tres asistencias para la victoria del Tate por 3-1.

Con la ida de Mauricio Martínez, Profini se asentó definitivamente dentro de la estructura titular, siendo el complemento de Mauro Pittón en el centro de la cancha.

En lo que va del Torneo Apertura, el volante de 22 años, jugó todos los partidos como titular, sumando 766' en cancha y con la particularidad de que no fue amonestado.

Unión Rafael Profini Torneo Apertura
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