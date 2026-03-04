Uno Santa Fe | Ovación | River

Los desafíos que tendrá por delante el River de Coudet en este 2026

Eduardo Coudet fue presentado como el nuevo técnico de River con importantes desafíos por delante tras un mal arranque con Marcelo Gallardo

4 de marzo 2026 · 15:22hs
Los desafíos que tendrá por delante el River de Coudet en este 2026

Eduardo Coudet fue presentado este miércoles como nuevo director técnico de River y, durante la conferencia de prensa, subrayó que no vino “a un cumpleaños” y adelantó que “hay que ganar campeonatos”.

En este contexto, Coudet tendrá un año lleno de desafíos para el Millonario, tanto en el ámbito local como en el internacional, en el que intentará cortar con la sequía de casi tres años sin títulos.

Los desafíos del River de Coudet en el 2026

Torneo Apertura: River tuvo un muy flojo inicio en el campeonato local, donde llegó a perder tres partidos de forma consecutiva, lo que derivó en la renuncia de Marcelo Gallardo.

Sin embargo, en su última presentación River superó 3-1 a Banfield y pudo acomodarse en la Zona B, donde ocupa el séptimo lugar con 11 puntos y se encuentra en puestos de clasificación a los playoffs.

Copa Argentina: en uno de los últimos partidos de Gallardo como director técnico del primer equipo, River superó los 32avos de final con muchísimo sufrimiento al ganarle 1-0 a Ciudad de Bolívar gracias al gol de penal del colombiano Juan Fernando Quintero. Su próximo rival será Aldosivi de Mar del Plata. La última vez que el Millonario ganó esta competición fue en el 2019.

Copa Sudamericana: esta competición aparece como un castigo para River gracias a sus muy flojos resultados en 2025, que no le permitieron ingresar a la Copa Libertadores a través de la tabla anual.

La última vez que River disputó la Copa Sudamericana fue en 2015, cuando alcanzó las semifinales y cayó ante Huracán. De todas maneras, aparece como una buena oportunidad para cortar con la sequía de siete años sin títulos internacionales.

River Eduardo Coudet Marcelo Gallardo
Noticias relacionadas
chacho coudet se planta: no tengo contactos con river

Chacho Coudet se planta: "No tengo contactos con River"

postergaron la indagatoria de claudio tapia en la causa que se investiga a la afa

Postergaron la indagatoria de Claudio Tapia en la causa que se investiga a la AFA

Eduardo Coudet fue presentado como DT de River.

Eduardo Coudet asume en River: "Hay que ganar campeonatos y dejar nuestra marca"

ugo carabelli y navone, a la cancha: debut argentino en indian wells

Ugo Carabelli y Navone, a la cancha: debut argentino en Indian Wells

Lo último

Perpetua para los asesinos de Alejandra Vargas: el jurado popular no dudó y dictó la pena máxima

Perpetua para los asesinos de Alejandra Vargas: el jurado popular no dudó y dictó la pena máxima

Postergaron la indagatoria de Claudio Tapia en la causa que se investiga a la AFA

Postergaron la indagatoria de Claudio Tapia en la causa que se investiga a la AFA

Paro de Asoem: el municipio analiza descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza

Paro de Asoem: el municipio analiza descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza

Último Momento
Perpetua para los asesinos de Alejandra Vargas: el jurado popular no dudó y dictó la pena máxima

Perpetua para los asesinos de Alejandra Vargas: el jurado popular no dudó y dictó la pena máxima

Postergaron la indagatoria de Claudio Tapia en la causa que se investiga a la AFA

Postergaron la indagatoria de Claudio Tapia en la causa que se investiga a la AFA

Paro de Asoem: el municipio analiza descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza

Paro de Asoem: el municipio analiza descontar el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza

El municipio fijó un plazo de 18 meses para que todo el alumbrado público de la ciudad de Santa Fe sea LED

El municipio fijó un plazo de 18 meses para que todo el alumbrado público de la ciudad de Santa Fe sea LED

Ezequiel Medrán está obligado a meter mano en Colón para jugar ante Acassuso

Ezequiel Medrán está obligado a meter mano en Colón para jugar ante Acassuso

Ovación
Colón ya tiene día y hora para jugar ante Patronato en el interzonal de la 7ª fecha

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Patronato en el interzonal de la 7ª fecha

Colón apuesta a futuro con la firma del primer contrato de Gabriel Lovato

Colón apuesta a futuro con la firma del primer contrato de Gabriel Lovato

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

¿Cuándo jugará Colón el partido postergado ante Chaco For Ever?

¿Cuándo jugará Colón el partido postergado ante Chaco For Ever?

Damián Nágel: Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos

Damián Nágel: "Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos"

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos