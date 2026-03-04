Los desafíos que tendrá por delante el River de Coudet en este 2026

Eduardo Coudet fue presentado como el nuevo técnico de River con importantes desafíos por delante tras un mal arranque con Marcelo Gallardo

Eduardo Coudet fue presentado este miércoles como nuevo director técnico de River y, durante la conferencia de prensa, subrayó que no vino “a un cumpleaños” y adelantó que “hay que ganar campeonatos”.

En este contexto, Coudet tendrá un año lleno de desafíos para el Millonario, tanto en el ámbito local como en el internacional, en el que intentará cortar con la sequía de casi tres años sin títulos.

Los desafíos del River de Coudet en el 2026

Torneo Apertura: River tuvo un muy flojo inicio en el campeonato local, donde llegó a perder tres partidos de forma consecutiva, lo que derivó en la renuncia de Marcelo Gallardo.

Sin embargo, en su última presentación River superó 3-1 a Banfield y pudo acomodarse en la Zona B, donde ocupa el séptimo lugar con 11 puntos y se encuentra en puestos de clasificación a los playoffs.

Copa Argentina: en uno de los últimos partidos de Gallardo como director técnico del primer equipo, River superó los 32avos de final con muchísimo sufrimiento al ganarle 1-0 a Ciudad de Bolívar gracias al gol de penal del colombiano Juan Fernando Quintero. Su próximo rival será Aldosivi de Mar del Plata. La última vez que el Millonario ganó esta competición fue en el 2019.

Copa Sudamericana: esta competición aparece como un castigo para River gracias a sus muy flojos resultados en 2025, que no le permitieron ingresar a la Copa Libertadores a través de la tabla anual.

La última vez que River disputó la Copa Sudamericana fue en 2015, cuando alcanzó las semifinales y cayó ante Huracán. De todas maneras, aparece como una buena oportunidad para cortar con la sequía de siete años sin títulos internacionales.