Se definen los finalistas del Reducido de la Primera Nacional

14 de noviembre 2025 · 19:40hs
El primer finalista del Reducido de la Primera Nacional se definirá este sábado, cuando Estudiantes (RC) reciba a Estudiantes (BA). El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, está programado para las 20 y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Ariel Penel.

Estudiantes de Río Cuarto no la tendrá nada fácil, ya que intentará dar vuelta el 1-0 sufrido en la ida, donde el equipo bonaerense se impuso gracias al gol del delantero Mateo Acosta a los 7 minutos del segundo tiempo.

A los cordobeses les alcanzará con ganar por la mínima, ya que en caso de empate en el global avanzarán por la ventaja deportiva que tienen por haber terminado mejor en la tabla anual.

Ambos equipos compartieron la Zona B en la fase regular de la Primera Nacional, donde Estudiantes de Río Cuarto finalizó segundo con 60 puntos, mientras que los de Buenos Aires quedaron terceros, a solo una unidad de distancia.

El otro finalista del Reducido se definirá el domingo, cuando a partir de las 17:15 Deportivo Madryn, equipo que curiosamente está siendo muy beneficiado las últimas semanas por distintas sanciones a sus rivales, reciba a Deportivo Morón.

La ida terminó 1-0 a favor de Deportivo Morón, que se impuso gracias a la anotación del defensor Franco Vázquez a los cuatro minutos del segundo tiempo.

Sin embargo, el Gallito no podrá contar con la presencia de su director técnico, Wálter Otta, ya que fue suspendido por afirmar que “ir contra Deportivo Madryn es ir contra el caballo de los comisarios Tapia y Toviggino”.

Esta sanción nuevamente afecta a un rival de Deportivo Madryn, que en los cuartos de final se vio beneficiado cuando se le dio por perdido el partido por 3-0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, rival que lo vencía 1-0 al término del primer tiempo.

Los partidos de vuelta de la semifinal del Reducido de la Primera Nacional

Estudiantes de Río Cuarto – Estudiantes de Buenos Aires: sábado a las 20

Deportivo Madryn – Deportivo Morón: domingo a las 17:15

