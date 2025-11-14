La Reserva de Unión ya conoce el día y la hora para disputar el partido de cuartos de final ante Argentinos Juniors por el Torneo Proyección Clausura.
Unión ya conoce día y hora para enfrentar a Argentinos por los cuartos de final
Este viernes se dio a conocer el cronograma de los cuartos de final de la Copa Proyección en la que Unión jugará ante Argentinos Juniors
Por Ovación
El equipo que dirige Nicolás Vazzoler recibirá al Bicho en el estadio 15 de Abril, el martes 18 a las 20. Recordando que el Tate viene de dejar en el camino a Atlético Tucumán luego de igualar 2-2 e imponerse en la definición desde los 12 pasos.
Unión tendrá por delante un partido complicado ante Argentinos que viene de eliminar por penales a Rosario Central luego de igualar 1-1 en el tiempo regular.
Programación completa de los cuartos de final
Martes 18 de noviembre
20 Unión – Argentinos (Interzonal) – Estadio 15 de Abril
Miércoles 19 de noviembre
17 Gimnasia – San Lorenzo (Interzonal) – Estancia Chica
20 Boca – Instituto (Interzonal) – Boca Ezeiza
Jueves 20 de noviembre
20 River – Huracán (Interzonal) – River Camp