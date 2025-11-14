Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ya conoce día y hora para enfrentar a Argentinos por los cuartos de final

Este viernes se dio a conocer el cronograma de los cuartos de final de la Copa Proyección en la que Unión jugará ante Argentinos Juniors

14 de noviembre 2025 · 11:25hs
La Reserva de Unión recibirá a Argentinos el martes 18 a las 20 por los cuartos de final de la Copa Proyección.

La Reserva de Unión recibirá a Argentinos el martes 18 a las 20 por los cuartos de final de la Copa Proyección.

La Reserva de Unión ya conoce el día y la hora para disputar el partido de cuartos de final ante Argentinos Juniors por el Torneo Proyección Clausura.

El equipo que dirige Nicolás Vazzoler recibirá al Bicho en el estadio 15 de Abril, el martes 18 a las 20. Recordando que el Tate viene de dejar en el camino a Atlético Tucumán luego de igualar 2-2 e imponerse en la definición desde los 12 pasos.

Unión tendrá por delante un partido complicado ante Argentinos que viene de eliminar por penales a Rosario Central luego de igualar 1-1 en el tiempo regular.

Programación completa de los cuartos de final

Martes 18 de noviembre

20 Unión – Argentinos (Interzonal) – Estadio 15 de Abril

Miércoles 19 de noviembre

17 Gimnasia – San Lorenzo (Interzonal) – Estancia Chica

20 Boca – Instituto (Interzonal) – Boca Ezeiza

Jueves 20 de noviembre

20 River – Huracán (Interzonal) – River Camp

Luego de varias idas y vueltas, la dirigencia de Unión llegó a un acuerdo para adquirir el predio Casasol.

La dirigencia de Unión tiene todo cerrado para adquirir el predio Casasol

