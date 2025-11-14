¿Tarragona será titular en Unión o Madelón lo preservará?

Teniendo en cuenta lo que viene atravesando Cristian Tarragona y que es de público conocimiento, su presencia como titular es un interrogante

Cristian Tarragona entrenó este viernes con el plantel y la duda pasa por saber si será titular ante Belgrano.

Cristian Tarragona atraviesa horas complicadas por todo lo sucedido y que es de público conocimiento. No obstante, el delantero se hizo presente este viernes en el entrenamiento de Unión.

Y en principio, no tendría dificultades para viajar el domingo a Córdoba , ya que el Tate estará enfrentando a Belgrano el lunes desde las 17.

Pero sin dudas que el principal interrogante pasa por saber si el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón decide preservarlo, ocupando un lugar en el banco de relevos o lo confirma como titular.

Seguramente habrá una charla entre el jugador y el DT para saber cómo se siente Tarragona en el aspecto anímico, ya que en lo físico está recuperado luego del traumatismo sufrido ante Newell's y por el cual fue al banco ante Barracas.

Se trata de un jugador muy importante para el entrenador, ya que siempre fue titular, a excepción del choque contra el Guapo, dado que no estaba en plenitud física. Y además es uno de los goleadores del equipo con cuatro goles.