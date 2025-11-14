Spahn, sobre el caso Tarragona: "Hay que tener cuidado con los mensajes que se abren y con las aplicaciones que se usan"

El presidente de Unión sostuvo que no existe una imputación contra Cristian Tarragona y atribuyó lo sucedido a un “uso riesgoso” de la tecnología

El presidente de Unión, Luis Spahn , se refirió al allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la vivienda familiar del delantero Cristian Tarragona , ubicada en Alto Verde.

Spahn pidió bajar la tensión y contextualizó el episodio en un escenario donde —según planteó— la tecnología puede generar situaciones inesperadas.

“Las redes tienen algún problema. Los medios de internet generan que a veces uno pueda recibir algo y quedar enlazado con alguna organización que está haciendo algo indebido, incorrecto, inmoral”, explicó en diálogo con RTS Medios. En esa línea, advirtió sobre la necesidad de “tener cuidado con los mensajes que se abren y con las aplicaciones que se usan”, porque “la tecnología es tan constructiva como peligrosa”.

“No hay un cargo contra él”

El dirigente aseguró que, hasta el momento, no existe ninguna acusación formal contra Tarragona. “No hay un cargo por él. Hay un router que se activó con un tilde de un material que no es correcto”, describió. Y agregó: “Creemos en la hidalguía y la buena actitud moral de Cristian. Estamos para respaldarlo y podemos contar con él al 100%”.

Según Spahn, desde la institución ya mantuvieron comunicación con el Ministerio Público de la Acusación para interiorizarse sobre el procedimiento. “Se habló con el fiscal y se indagó un poquito. Es un tema que se está siguiendo a nivel internacional”, afirmó.

Consultado sobre cómo repercutió el allanamiento puertas adentro, el presidente reconoció que la noticia sorprendió, pero remarcó que la situación no altera el presente deportivo del plantel.

