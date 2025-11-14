Uno Santa Fe | Santa Fe | dengue

Dengue en Santa Fe: sin casos confirmados, crece la presencia del mosquito vector en distintos barrios

La Municipalidad registró un incremento en la actividad del Aedes aegypti en 13 barrios durante el monitoreo entomológico semanal.

14 de noviembre 2025 · 18:47hs
Dengue en Santa Fe. Son trece los barrios donde se encontró la presencia del vector transmisor

Dengue en Santa Fe. Son trece los barrios donde se encontró la presencia del vector transmisor

Semana a semana, la Municipalidad realiza el monitoreo entomológico de la ciudad relacionado con el dengue, de la mano del control de las ovitrampas colocadas en distintos barrios.

Cabe resaltar que aumentó la presencia a comparación de la semana pasada. En este último relevamiento se detectó la presencia del vector Aedes Aegypti, mosquito transmisor de la enfermedad, en 13 barrios con actividad del vector.

En la semana epidemiológica 45, trece barrios, Coronel Dorrego, Altos de Noguera, Ciudadela Norte, Barranquitas Sur, Guadalupe Noreste, Centenario, La Guardia y Sargento Cabral dieron positivo en oviposición. Mientras que 3 barrios dieron positivo en adultos, zona Pedro Candioti, República del Oeste y Guadalupe Oeste.

Por último, en los barrios Candioti Norte y Centro, dieron positivo en ambos métodos.

Sin casos positivos

Es importante aclarar que no hay casos positivos de dengue en la ciudad, pero sí hay presencia del mosquito transmisor, por eso la Muncipalidad sigue trabajando con distintas actividades de promoción y prevención: descacharrados asistidos, concientización en espacios públicos, ferias y eventos, talleres en las escuelas, entre otras.

El sistema de monitoreo de la ciudad de Santa Fe tiene 60 localizaciones con dos ovitrampas distribuidas en los barrios que hacen el seguimiento de los huevos que pone la mosquita hembra. Este año, además, se colocaron otras 30 trampas que detectan la actividad de las mosquitas adultas a partir de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM-FICH) de la UNL.

Medidas de prevención

Ante la presencia del vector en estos barrios mencionados, desde la Municipalidad se recomienda vaciar todos los recipientes que acumulen agua; revisar bien desagües y canaletas, y limpiarlos de manera regular, sobre todo con agua caliente; extremar el cuidado de recipientes que no se pueden tirar, como bebederos de animales, floreros, baldes, piletines, tanques, entre otros, sobre todo luego de las lluvias; utilizar espirales e insecticidas para cuidar el interior de las viviendas; limpiar y desmalezar patios y jardines; colocar telas mosquiteras en aberturas y telas metálicas en desagües; y facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado del descacharrado, entre otras.

En esta línea, el municipio continúa con las acciones preventivas en los barrios a través de los descacharrados asistidos en los lugares donde la actividad del mosquito es mayor, priorizando esos sectores de la ciudad donde se detectaron huevos o hay mayor porcentaje de ovitrampas positivas.

Es importante aclarar que los trabajadores están debidamente identificados. De lo contrario, los vecinos pueden comunicarse a la línea municipal gratuita 0800 777 5000 para consultar sobre la visita de los promotores.

Ante las altas temperaturas y luego de las intensas lluvias, se sugiere retirar el agua que pudo haberse acumulado; y si aparecen síntomas, consultar al médico, no automedicarse.

La ciudad de Santa Fe izó por primera vez su bandera oficial en la víspera de su 452° aniversario de fundación

Santo Tomé denunció demoras en la entrega de licencias de conducir por falta de insumos de Nación

Polémica por el radar en la ruta nacional 168: el municipio ofreció sus juzgados para atender los numerosos reclamos

Alerta amarillo por tormentas para el sábado en Santa Fe: cuándo llegarían y cómo estará el domingo

Elecciones en Colón: Ricardo Magdalena impugnó la candidatura de José Vignatti

Se definen los finalistas del Reducido de la Primera Nacional

Elecciones en Colón: Ricardo Magdalena impugnó la candidatura de José Vignatti

Se definen los finalistas del Reducido de la Primera Nacional

Auger-Aliassime, rival de Alcaraz en las semifinales de las ATP Finals

Unión tiene el desafío en Córdoba de seguir entre los mejores visitantes del Clausura

Spahn, sobre el caso Tarragona: "Hay que tener cuidado con los mensajes que se abren y con las aplicaciones que se usan"

La postura de Medrán, ante la oferta que tiene de un club de Ecuador

Unión ya conoce día y hora para enfrentar a Argentinos por los cuartos de final

Se espera un fin de semana con más salidas en Colón

Elecciones en Colón: Las cinco listas sufrieron distintas observaciones

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.