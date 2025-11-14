Elecciones en Colón: Las cinco listas sufrieron distintas observaciones

El domingo 30 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones en Colón, de las cuales participarán cinco listas que serán oficializadas el jueves 20

Las cinco listas que formarán parte de las elecciones para elegir a la nueva comisión directiva que presidirá Colón por los próximos dos años, sufrieron observaciones por distintos tipos de irregularidades.

Las mismas se dieron luego de analizar de manera pormenorizada a cada integrante de las cinco listas en la oficina de socios.

El detalle de las observaciones que sufrieron las cinco listas

Lista Tradición Sabalera (José Alonso): cuatro observaciones

Lista Sangre de Campeones (Ricardo Luciani): una observación

Lista Pasión Sabalera (Gustavo Abraham): cinco observaciones

Lista Doctor Ricardo Magdalena (Ricardo Magdalena): cuatro observaciones

Lista Unidad Colonista (Carlos Trod): ocho observaciones

Los pasos a seguir

De esta manera, entre sábado y lunes, los apoderados de las listas tendrán la posibilidad de realizar los descargos correspondientes ante las objeciones presentadas. Finalmente, el miércoles 19 la Junta Electoral resolverá cada uno de los casos y procederá a depurar y oficializar las listas. La presentación formal está prevista para el jueves 20.