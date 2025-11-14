Asoman los playoffs del Clausura Norberto Serenotti de Liga Santafesina

Este sábado se disputarán los cuatro partidos de los octavos de final del Torneo Clausura Norberto Serenotti de la Liga Santafesina

Se viene una de las etapas más importantes del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti de la Liga Santafesina . Colón de San Justo, Unión, Sportivo Guadalupe y Sanjustino esperan en los cuartos de final. Será una jornada cargada de emociones, en los diferentes escenarios de la región.

Desde las 16, en el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé, Náutico El Quillá se medirá con Ateneo Inmaculada con el arbitraje de Emiliano Maldonado. Con el objetivo de seguir avanzando en la competición, el Tiburón y el Colegial animarán un cruce atractivo, entre elencos del mismo barrio Sur. Los dirigidos por Martín Mazzoni vienen de ganarle por la mínima diferencia a Cosmos, mientras que los conducidos por Agustín Oliver, igualaron en un tanto con Ciclón Racing en Guadalupe.

En el estadio Gigante de Ciudadela, habrá otro más que atractivo cruce, y será el que animarán Gimnasia y Esgrima con Colón de Santa Fe con el referato de Ariel Correa. El cuadro dirigido por Diego Rodríguez viene de imponerse 2 a 1 ante Universidad del Litoral, mientras que los Sabaleros, que han hecho una buena campaña, derrotaron al descendido Vecinal Gálvez por 2 a 0 en Sauce Viejo.

En el campo de Deportes 8 de Enero, ubicado en el barrio residencial de Guadalupe, Ciclón Racing será anfitrión de La Salle Jobson con el control de Maximiliano Manduca, mientras que en el estadio Jardín de Recreo Sur, La Perla del Oeste recibirá la visita del siempre duro Independiente de Santo Tomé con el arbitraje de Maximiliano Moya.

En el Torneo de Primera B Griselda Weimer, se disputarán los cuartos de final del octogonal. En el predio Nery Pumpido ubicado en Monte Vera, a partir de las 15, Deportivo Santa Rosa jugará frente a Atenas de Santo Tomé con el arbitraje de Ángel Cristoforato, mientras que en el estadio Alberto Garau, Las Flores II se cruzará con Los Canarios de barrio Los Troncos con el referato de Nicolás Mottier.

A partir de las 16, en Casa Turquesa, Nuevo Horizonte jugará frente a Floresta de Santo Tomé con el arbitraje de Nelson Ibarra, y a la misma hora, pero en el predio ubicado en Altos del Valle, Banco Provincial se medirá con Belgrano de Coronda con el control de Ignacio Castellano.

-Primera A - Playoffs:

Sábado 15 de noviembre 16 horas

Náutico El Quillá vs. Ateneo Inmaculada (en Independiente)

Gimnasia y Esgrima vs. Colón

Ciclón Racing vs. La Salle Jobson

La Perla del Oeste vs. Independiente de Santo Tomé

-Primera B - Octogonal - Cuartos de final:

15, Deportivo Santa Rosa vs. Atenas

15, Las Flores II vs. Los Canarios

16, Nuevo Horizonte vs. Floresta

16, Banco Provincial vs. Belgrano de Coronda