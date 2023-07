Se definieron los semifinalistas del Challenger en Santa Fe

El argentino Mariano Navone, primer preclasificado, avanzó este viernes a las semifinales del certamen que se desarrolla en la institución de la costanera santafesina. El jugador oriundo de 9 de julio, en la provincia de Buenos Aires, logró el pasaje a la próxima instancia al vencer a Tomás Farjat de Ramallo por 6-2 y 6-3. El bonaerense de 22 años seguirá en busca del título profesional frentea a Comesaña.

tenis challenger santa fe cuartos de final 2.jpg Román Burruchaga, hijo del campeón del Mundo del 86, buscará la final ante el paraguayo Vallejo. prensa AAT

El tenista oriundo de Mar del Plata, Francisco Comesaña, de 22 años, será el rival de Navone, tras haber vencido a Álvaro Guillén Meza de Ecuador por 6-0 y 7-6 (3). El marplatense había superado en cuartos de final al chileno Gonzalo Lama por 6-3 y 6-3.

"Fue un partido complicado, el resultado por ahí, no muestra realmente lo que es el desarrollo que fue muy duro. Logré levantar un 0-40 para que él se ponga en 3 iguales, lo que llevó a que el partido sea más complicado. Por suerte, me pude mantener siempre sólido, en el ritmo de juego, se estaba jugando en la manera que yo proponía, donde me sentía más cómodo, y estoy muy contento de poder llegar a una semifinal en nuestro país" sostuvo Francisco Comesaña.

El paraguayo Daniel Vallejo fue el primer clasificado a semifinales. Con 19 años venció al argentino Ignacio Monzón por 6-0 y 6-4. Sigue avanzando en el mejor torneo de su carrera, que va en franco ascenso. Por su parte, Román Burruchaga, de 21 años, le ganó al brasileño Pedro Boscardín Dias por 6-3 y 7-5.

tenis challenger santa fe cuartos de final 3.jpg El bonaerense Mariano Navone dejó en el camino al ramallense Farjat y se cruzará en semis con Comesaña. prensa AAT

El paraguayo Daniel Vallejo se mostró muy feliz y expresó que "fui mejorando mi nivel de juego, en esta oportunidad jugué un partido muy duro, frente a un rival muy complicado como es Monzón, tuve que jugar perfecto para lograr un marcador positivo. A pesar de todo, el segundo set se complicó mucho, pero lo pude sacar. Ojalá que pueda ganar en semifinales, y ver como sigue en este torneo que está muy bueno".

El argentino Román Burruchaga indicó que "estoy muy contento de poder estar en semifinales, fue un partido difícil, pero por suerte lo pude ganar en dos sets. Quedé contento con mi nivel, y ahora ya hay que empezar a preparar el partido del sábado. El primer set lo jugué mejor, en el segundo tuve un flojo comienzo, pero después lo pude revertir. Jugar en Santa Fe siempre es muy lindo, está mi familia y mi entrenador, y me gusta mucho jugar acá porque la pasamos bien".