Uno Santa Fe | Ovación | Liga Próximo

Se disputa el octavo capítulo de la Liga Próximo en la ASB

Se disputará el octavo capítulo de la Liga Próximo de la ASB, que recupera su ritmo habitual. El repaso

Ovación

Por Ovación

15 de septiembre 2026 · 15:32hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Se disputa el octavo capítulo de la Liga Próximo en la ASB

Después del paréntesis, la pelota vuelve a rodar. Este martes se disputará el octavo capítulo de la Liga Próximo de la ASB, que recupera su ritmo habitual con una jornada que promete mantener la intensidad que viene mostrando.

Con varias fechas ya disputadas, la competencia comienza a tomar forma y cada partido adquiere mayor relevancia, tanto para los equipos que buscan afirmarse en los primeros lugares como para aquellos que necesitan sumar para no perder terreno.

La octava fecha aparece así como un nuevo punto de referencia dentro de un campeonato que, con el correr de las jornadas, va ganando color, competitividad y atractivo. La actividad asociativa se pone nuevamente en marcha y la Liga Próximo vuelve a tener protagonismo este martes.

TORNEO OFICIAL – LIGA PRÓXIMO – FECHA 8

Martes 15 de septiembre

21.30 Santa Rosa vs. Rivadavia (A)

21.30 CUST vs. Macabi (B)

21.30 Alma Juniors vs. República del Oeste (B)

21.30 El Quillá vs. Sanjustino (C)

21.30 Unión (SF) vs. Gimnasia A (C)

Miércoles 16 de septiembre

21.30 Regatas (SF) vs. Banco (A)

TABLA DE POSICIONES

ZONA A: Rivadavia 11 (5-1); Santa Rosa 8 y Banco (3-2); Colón (SJ) 7 (2-3); Regatas (SF) 5 (0-5)

ZONA B: República 12 (6-0); Alma Juniors 9 (4-1); CUST y Almagro 8 (2-4) y Macabi 5 (0-5)

ZONA C: Gimnasia A 11 (5-1), Sanjustino 9 (4-4); Unión 7 (3-1); Gimnasia B 7 (1-5) y El Quillá 5 (0-5)

Liga Próximo ASB Rivadavia
Noticias relacionadas
Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina. 

Messi se despide de la Selección en Argentina: Scaloni confirmó a los convocados para la próxima fecha FIFA

james rodriguez anuncio su retiro de la seleccion de colombia: llego el momento

James Rodríguez anunció su retiró de la Selección de Colombia: "Llegó el momento"

tiro deportivo: peru celebro el bicampeonato en los juegos suramericanos

Tiro deportivo: Perú celebró el bicampeonato en los Juegos Suramericanos

pocho lavezzi, sobre su salud mental: tuve que internarme en una clinica para tratarme

Pocho Lavezzi, sobre su salud mental: "Tuve que internarme en una clínica para tratarme"

Lo último

Juegos Suramericanos: Brasil, Argentina y Venezuela subieron a lo más alto en natación

Juegos Suramericanos: Brasil, Argentina y Venezuela subieron a lo más alto en natación

Messi se despide de la Selección en Argentina: Scaloni confirmó a los convocados para la próxima fecha FIFA

Messi se despide de la Selección en Argentina: Scaloni confirmó a los convocados para la próxima fecha FIFA

James Rodríguez anunció su retiró de la Selección de Colombia: Llegó el momento

James Rodríguez anunció su retiró de la Selección de Colombia: "Llegó el momento"

Último Momento
Juegos Suramericanos: Brasil, Argentina y Venezuela subieron a lo más alto en natación

Juegos Suramericanos: Brasil, Argentina y Venezuela subieron a lo más alto en natación

Messi se despide de la Selección en Argentina: Scaloni confirmó a los convocados para la próxima fecha FIFA

Messi se despide de la Selección en Argentina: Scaloni confirmó a los convocados para la próxima fecha FIFA

James Rodríguez anunció su retiró de la Selección de Colombia: Llegó el momento

James Rodríguez anunció su retiró de la Selección de Colombia: "Llegó el momento"

Presupuesto nacional 2027: el Gobierno proyecta una inflación del 21,1%, un crecimiento del 4% y un dólar promedio de $1.728

Presupuesto nacional 2027: el Gobierno proyecta una inflación del 21,1%, un crecimiento del 4% y un dólar promedio de $1.728

La reserva de Colón perdió con Independiente y llega en caída al Clásico

La reserva de Colón perdió con Independiente y llega en caída al Clásico

Ovación
Messi se despide de la Selección en Argentina: Scaloni confirmó a los convocados para la próxima fecha FIFA

Messi se despide de la Selección en Argentina: Scaloni confirmó a los convocados para la próxima fecha FIFA

La reserva de Colón perdió con Independiente y llega en caída al Clásico

La reserva de Colón perdió con Independiente y llega en caída al Clásico

Unión resiste en la zona de los playoffs tras una fecha que lo hizo retroceder

Unión resiste en la zona de los playoffs tras una fecha que lo hizo retroceder

Gabriel Lovato, la joya de Colón que recibió el llamado de la Selección Sub 20 del Ascenso

Gabriel Lovato, la joya de Colón que recibió el llamado de la Selección Sub 20 del Ascenso

Juegos Suramericanos: Brasil, Argentina y Venezuela subieron a lo más alto en natación

Juegos Suramericanos: Brasil, Argentina y Venezuela subieron a lo más alto en natación

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Turf, Los Totora y toda la agenda de los Fan Fest para este martes 15

Turf, Los Totora y toda la agenda de los Fan Fest para este martes 15

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Humorúsica llega a Santa Fe con Chisterapia, un homenaje a Les Luthiers

Humorúsica llega a Santa Fe con "Chisterapia", un homenaje a Les Luthiers