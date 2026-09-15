Después del paréntesis, la pelota vuelve a rodar. Este martes se disputará el octavo capítulo de la Liga Próximo de la ASB, que recupera su ritmo habitual con una jornada que promete mantener la intensidad que viene mostrando.
Se disputa el octavo capítulo de la Liga Próximo en la ASB
Se disputará el octavo capítulo de la Liga Próximo de la ASB, que recupera su ritmo habitual. El repaso
Por Ovación
Con varias fechas ya disputadas, la competencia comienza a tomar forma y cada partido adquiere mayor relevancia, tanto para los equipos que buscan afirmarse en los primeros lugares como para aquellos que necesitan sumar para no perder terreno.
La octava fecha aparece así como un nuevo punto de referencia dentro de un campeonato que, con el correr de las jornadas, va ganando color, competitividad y atractivo. La actividad asociativa se pone nuevamente en marcha y la Liga Próximo vuelve a tener protagonismo este martes.
TORNEO OFICIAL – LIGA PRÓXIMO – FECHA 8
Martes 15 de septiembre
21.30 Santa Rosa vs. Rivadavia (A)
21.30 CUST vs. Macabi (B)
21.30 Alma Juniors vs. República del Oeste (B)
21.30 El Quillá vs. Sanjustino (C)
21.30 Unión (SF) vs. Gimnasia A (C)
Miércoles 16 de septiembre
21.30 Regatas (SF) vs. Banco (A)
TABLA DE POSICIONES
ZONA A: Rivadavia 11 (5-1); Santa Rosa 8 y Banco (3-2); Colón (SJ) 7 (2-3); Regatas (SF) 5 (0-5)
ZONA B: República 12 (6-0); Alma Juniors 9 (4-1); CUST y Almagro 8 (2-4) y Macabi 5 (0-5)
ZONA C: Gimnasia A 11 (5-1), Sanjustino 9 (4-4); Unión 7 (3-1); Gimnasia B 7 (1-5) y El Quillá 5 (0-5)