Unión visita a Talleres con la misión de volver a ganar para meter presión arriba

Unión se medirá, desde las 20, contra el golpeado Talleres en Córdoba por la fecha 9 de la zona A del Clausura

Unión afrontará una visita de riesgo ante Talleres , en un partido que puede tener un peso importante en sus aspiraciones de seguir prendido en la parte alta de la tabla. El encuentro, correspondiente a la novena fecha de la zona A del Clausura , se disputará, desde las 20, y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro.

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El equipo de Leonardo Madelón llega con el objetivo de volver a sumar de a tres y, de esa manera, meter presión sobre los equipos que están por encima. Para conseguirlo deberá sortear una parada compleja, ante un rival que necesita reaccionar y que jugará con la obligación de hacerse fuerte en condición de local.

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El entrenador hará una modificación obligada respecto al último partido. Julián Palacios volverá a la titularidad luego de cumplir la suspensión, ocupando el lugar de Cristian Tarragona. La principal incógnita está en la ubicación de Ignacio Malcorra, quien puede actuar detrás del delantero o retrasarse para ocupar un lugar como interno.

Palacios vuelve tras la suspensión en Unión. Prensa Unión

Si finalmente elige esta segunda alternativa, Unión podría apostar por un 4-3-3, una variante que le permitiría sumar presencia en la mitad de la cancha y modificar la distribución de sus piezas. Del otro lado estará un Talleres que atraviesa un momento complicado. El conjunto cordobés, conducido por Omar De Felippe, aparece actualmente en el puesto 15, con apenas cinco puntos, y recibió 13 goles en lo que va del torneo.

Probables formaciones de Talleres y Unión

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme y Gabriel Báez; Federico Fattori y Juan Sforza o Lautaro Ortiz; Valentín Depietri o Diego Valoyes, Giovanni Baroni y Rick Morais; Agustín Álvarez Martínez. DT: Omar De Felippe.

Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Tomás Fagioli, Juan Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Brahian Cuello; Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Hora: 20.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Kempes.

Árbitro: Nazareno Arasa.