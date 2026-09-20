Santo Tomé: balearon a un menor de 15 años y le robaron bajo amenazas a su amigo de 14

Ocurrió después de las seis de la mañana de este domingo, cuando dos delincuentes montados en una motocicleta interceptaron a dos adolescentes de 15 y 14 años sobre calle Sarmiento. Uno recibió un balazo en un brazo, fue asistido en el SAMCO local y dado de alta; al otro le robaron una visera. Los agresores están prófugos y son buscados por la Policía.

En la madrugada de este domingo, después de las 6 y en cercanías de la intersección de las calles Sarmiento y Buenos Aires, dos adolescentes de 15 y 14 años que caminaban por el lugar fueron interceptados por delincuentes armados que se movilizaban en una motocicleta. Uno de ellos recibió un disparo en el brazo derecho y a su acompañante le sustrajeron una visera antes de que los atacantes se dieran a la fuga.

El adolescente herido de bala en un brazo llegó por sus propios medios, cerca de las 6.30, al SAMCO de la ciudad de Santo Tomé, donde un policía que prestaba servicio tomó conocimiento del hecho y dio aviso a sus pares de Orden Público y de Cuerpos. La médica de guardia asistió al menor herido y constató una herida por impacto de bala en el brazo derecho, con orificio de salida, y le practicó curaciones. El adolescente quedó en observación y poco después recibió el alta médica.

Relato del ataque criminal

Luego de recibir las curaciones, el adolescente quiso hablar con el policía de guardia en el SAMCO de Santo Tomé y entonces relató que caminaba junto a un amigo por calle Sarmiento, cuando súbitamente aparecieron dos desconocidos montados en una motocicleta, efectuaron tres disparos y se alejaron. Él resultó herido en uno de sus brazos y a su amigo de 14 años le robaron una visera.

Testigos e imágenes

Los oficiales de la Comisaría 12° y los del Comando Radioeléctrico santotomesino fueron hasta el lugar indicado por la víctima, donde fue consumada la agresión, buscaron testigos entre los vecinos del barrio que viven en inmediaciones de avenida Sarmiento y calle Buenos Aires de Santo Tomé, y también constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que deberían contener las imágenes de las agresiones, para así poder identificar a los agresores con miras a su aprehensión.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hecho a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), y esta hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó, en primer lugar, que se recabara mediante el informe médico correspondiente el estado de salud del adolescente herido; que fueran identificadas las personas que puedan aportar información como testigos entre los vecinos del sector; que fuera constatada la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran haber registrado el ataque y que sus imágenes fueran secuestradas, y que se realizaran los peritajes criminalísticos de rigor a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

En tanto, la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso con lesiones leves con arma de fuego.