Uno Santa Fe | Unión | Unión

Estigarribia, tras la derrota de Unión: autocrítica y un gol que quedó en segundo plano

Estigarribia marcó para Unión ante Independiente, pero el Tatengue perdió 2-1. El delantero lamentó los errores y relativizó su regreso al gol.

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2026 · 10:22hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Estigarribia, tras la derrota de Unión: autocrítica y un gol que quedó en segundo plano

Luego del encuentro, el delantero habló sobre lo sucedido y reconoció que hubo errores que terminaron siendo determinantes para que el Tatengue no pudiera sostener el resultado. A pesar de haber vuelto a convertir después de varios partidos, Estigarribia dejó en claro que su conquista personal pasó a un segundo plano frente a la derrota del equipo.

LEER MÁS: Madelón, tras la caída de Unión: "Nos equivocamos, hay que aprender a cuidar los resultados"

La reacción de Independiente y los errores de Unión

Para el atacante, será necesario analizar lo ocurrido con mayor tranquilidad antes de sacar conclusiones definitivas. "Analizaremos ahora más frío, más tranquilo", expresó Estigarribia al referirse al partido.

Sin embargo, el futbolista fue autocrítico y señaló uno de los principales aspectos que, según su mirada, explican la derrota. "Cometimos errores después del gol", reconoció.

Estigarribia consideró que Unión tuvo posibilidades de evitar los tantos del conjunto de Avellaneda y lamentó que el equipo no haya conseguido alejar el juego de su propia área. "Dos goles que podríamos haber evitado, podríamos haber jugado más lejos de nuestro arco", sostuvo.

Más allá de si Unión tuvo momentos de superioridad durante el encuentro, el delantero puso el resultado por encima de cualquier otra consideración. "Más allá de que si jugamos mejor o no del rival, perdimos. Y creo que si perdimos fue porque cometimos errores", afirmó.

Volvió a marcar, pero el resultado opacó la alegría

El gol de Estigarribia tuvo además un significado especial para el delantero, ya que llevaba varios partidos sin poder convertir. Su aparición en el inicio del complemento le permitió reencontrarse con el gol frente a su público.

Consultado por esa situación, el atacante reconoció que estaba "contento obviamente" por haber podido cortar la sequía. No obstante, rápidamente aclaró que la satisfacción individual no alcanza cuando el equipo termina perdiendo.

"El gol pasa a segundo plano, lo importante acá es el equipo", remarcó Estigarribia, dejando en claro cuál fue su principal preocupación después del encuentro.

Finalmente, el delantero realizó una autocrítica contundente sobre la actuación del Tatengue y resumió sus sensaciones con una frase: "Hoy no tuvimos una buena tarde".

Unión Estigarribia gol
Noticias relacionadas
union con dos cambios definidos y varias dudas para enfrentar a independiente

Unión con dos cambios definidos y varias dudas para enfrentar a Independiente

matias rocha, listo para dar el salto y ganarse un lugar en union

Matías Rocha, listo para dar el salto y ganarse un lugar en Unión

bochini hablo antes de union-independiente y expreso su deseo de volver al club

Bochini habló antes de Unión-Independiente y expresó su deseo de volver al club

union prepara cuatro cambios para enfrentar a independiente

Unión prepara cuatro cambios para enfrentar a Independiente

Lo último

Santa Fe FC y Atenas comparten la punta en el certamen de Primera B

Santa Fe FC y Atenas comparten la punta en el certamen de Primera B

Un temblor de magnitud 5 sacudió la madrugada de Tucumán y despertó a los vecinos

Un temblor de magnitud 5 sacudió la madrugada de Tucumán y despertó a los vecinos

Cosecha 2026/27: las exportaciones alcancarían u$s 42 mil millones

Cosecha 2026/27: las exportaciones alcancarían u$s 42 mil millones

Último Momento
Santa Fe FC y Atenas comparten la punta en el certamen de Primera B

Santa Fe FC y Atenas comparten la punta en el certamen de Primera B

Un temblor de magnitud 5 sacudió la madrugada de Tucumán y despertó a los vecinos

Un temblor de magnitud 5 sacudió la madrugada de Tucumán y despertó a los vecinos

Cosecha 2026/27: las exportaciones alcancarían u$s 42 mil millones

Cosecha 2026/27: las exportaciones alcancarían u$s 42 mil millones

Un historial de ida y vuelta: Colón y Los Andes buscan romper la paridad

Un historial de ida y vuelta: Colón y Los Andes buscan romper la paridad

Santo Tomé: balearon a un menor de 15 años y le robaron bajo amenazas a su amigo de 14

Santo Tomé: balearon a un menor de 15 años y le robaron bajo amenazas a su amigo de 14

Ovación
Juegos Suramericanos 2026: Toda la agenda deportiva del domingo 20 de septiembre

Juegos Suramericanos 2026: Toda la agenda deportiva del domingo 20 de septiembre

Argentina sigue ganando todos los partidos en caballeros y en damas

Argentina sigue ganando todos los partidos en caballeros y en damas

La Garra derrotó a Perú y ahora van en busca del oro en Santa Fe

La Garra derrotó a Perú y ahora van en busca del oro en Santa Fe

Santa Fe FC y Atenas comparten la punta en el certamen de Primera B

Santa Fe FC y Atenas comparten la punta en el certamen de Primera B

Se disputó el grueso de la fecha 5 del Clausura Lautaro Fagioli

Se disputó el grueso de la fecha 5 del Clausura Lautaro Fagioli

Policiales
San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

Rosario: la Federal atrapó a una banda que amenazaba con matar gente en escuelas para conseguir beneficios carcelarios

Rosario: la Federal atrapó a una banda que amenazaba con matar gente en escuelas para conseguir beneficios carcelarios

Hirieron con un arma blanca a una mujer al abrir la puerta de su casa en Santo Tomé

Hirieron con un arma blanca a una mujer al abrir la puerta de su casa en Santo Tomé

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social