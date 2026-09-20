Estigarribia, tras la derrota de Unión: autocrítica y un gol que quedó en segundo plano

Estigarribia marcó para Unión ante Independiente, pero el Tatengue perdió 2-1. El delantero lamentó los errores y relativizó su regreso al gol.

Luego del encuentro, el delantero habló sobre lo sucedido y reconoció que hubo errores que terminaron siendo determinantes para que el Tatengue no pudiera sostener el resultado. A pesar de haber vuelto a convertir después de varios partidos, Estigarribia dejó en claro que su conquista personal pasó a un segundo plano frente a la derrota del equipo.

La reacción de Independiente y los errores de Unión

Para el atacante, será necesario analizar lo ocurrido con mayor tranquilidad antes de sacar conclusiones definitivas. "Analizaremos ahora más frío, más tranquilo", expresó Estigarribia al referirse al partido.

Sin embargo, el futbolista fue autocrítico y señaló uno de los principales aspectos que, según su mirada, explican la derrota. "Cometimos errores después del gol", reconoció.

Estigarribia consideró que Unión tuvo posibilidades de evitar los tantos del conjunto de Avellaneda y lamentó que el equipo no haya conseguido alejar el juego de su propia área. "Dos goles que podríamos haber evitado, podríamos haber jugado más lejos de nuestro arco", sostuvo.

Más allá de si Unión tuvo momentos de superioridad durante el encuentro, el delantero puso el resultado por encima de cualquier otra consideración. "Más allá de que si jugamos mejor o no del rival, perdimos. Y creo que si perdimos fue porque cometimos errores", afirmó.

Volvió a marcar, pero el resultado opacó la alegría

El gol de Estigarribia tuvo además un significado especial para el delantero, ya que llevaba varios partidos sin poder convertir. Su aparición en el inicio del complemento le permitió reencontrarse con el gol frente a su público.

Consultado por esa situación, el atacante reconoció que estaba "contento obviamente" por haber podido cortar la sequía. No obstante, rápidamente aclaró que la satisfacción individual no alcanza cuando el equipo termina perdiendo.

"El gol pasa a segundo plano, lo importante acá es el equipo", remarcó Estigarribia, dejando en claro cuál fue su principal preocupación después del encuentro.

Finalmente, el delantero realizó una autocrítica contundente sobre la actuación del Tatengue y resumió sus sensaciones con una frase: "Hoy no tuvimos una buena tarde".