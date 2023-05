Se disputó la 6ª fecha del Torneo Dos Orillas de caballeros

La Salle Jobson cayó en Paraná ante Talleres, mientras que El Quillá y Banco no se sacaron diferencias en el Torneo Dos Orillas de caballeros.

En la vecina capital provincial, La Salle Jobson no pudo con Talleres, y cayó por 3 a 0.

En el sintético de agua de la ASH, El Quillá y Banco Provincial no se pudieron sacar diferencias y terminaron empatando 2 a 2. La apertura del marcador llegó a los 4 minutos con un penal de Leo Antoniazzi, mientras que a los 7, llegó el empate de Lorenzo Bertone. A los 13 minutos, Facundo Borge puso el segundo para Banco, y a los 55, Lorenzo Bertone anotó para el Tiburón.

En la divisional reserva, El Quillá se impuso a Banco Provincial por 4 a 0 con goles de Tomás López en dos ocasiones, Eduardo Neme y Santiago Cataudela. En la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing Club derrotó por 7 a 4 a Estudiantes de Paraná, y Rowing Blanco se impuso a Paracao por 3 a 0. En la división reserva, Paraná Rowing Club le ganó por 6 a 0 a Estudiantes de Paraná.

Las posiciones en Primera quedaron del siguiente modo: El Quillá 11; Paraná Rowing, Banco Provincial y Talleres de Paraná 10; Estudiantes de Paraná 9; La Salle Jobson 4, Paraná Rowing 3 y Paracao 0. La séptima fecha se pondrá en marcha el miércoles 31 de mayo en la Tortuguita, entre Paraná Rowing Blanco y El Quillá. El viernes 2 de junio se medirá Rowing con Banco Provincial, y el domingo 4, en la vecina capital provincial, lo harán Paracao con La Salle Jobson, y Talleres de Paraná con Estudiantes.

En la divisional reserva la tabla se encuentra de esta forma: Paraná Rowing 16, El Quillá 13, Banco Provincial 9; Talleres de Paraná, Rowing Blanco, La Salle Jobson y Estudiantes 6; Paracao 0. En la próxima fecha se medirán Rowing Blanco con Náutico El Quillá, Paraná Rowing con Banco, Paracao con La Salle Jobson y Talleres de Paraná con Estudiantes.

Las finales del Dos Orillas femenino

Finalizada la primera fase del Torneo Dos Orillas femenino, se viene la definición de la competencia. La misma se disputará el próximo jueves 25 de mayo aprovechando el feriado nacional. En la Zona Campeonato A, en la sede de la ASH, a las 20, jugarán Banco Provincial con CRAI la final en primera división, y a las 17, la final de reserva entre CAE con El Quillá. En Sub 19 lo harán CAE con El Quillá (14); en Sub 16, Rowing con CRAI (11.30), y en Sub 14, Santa Fe Rugby con Talleres (9).

En el Quillá por el tercer y cuarto puesto, la final en primera será a las 20 entre Rowing y El Quillá, mientras que a las 17, en reserva, entre Rowing y CRAI. En Sub 19, Banco Provincial jugará con CRAI (17); en Sub 16, Santa Fe Rugby con El Quillá (11.30), y en Sub 14, Rowing con CRAI (9). En la Zona Campeonato B, en el Plumazo, a las 20, Universitario jugará con Paraná Hockey la final, y en Tilcara, a las 20, por el tercer y cuarto puesto, jugarán el Verde paranaense con Argentino de San Carlos.