Marcioni se ilusiona con el Colón que apareció en Bolívar: "Demostramos para qué estamos"

El delantero valoró la respuesta de Colón en el triunfo ante Ciudad de Bolívar y explicó que está dispuesto a adaptarse a la posición que le pida Iván Delfino

Colón necesitaba una respuesta fuera de casa y la encontró en Bolívar. El triunfo por 2-0 frente a Ciudad de Bolívar dejó al equipo de Iván Delfino con renovadas expectativas de pelear por el cuarto puesto de la zona A de la Primera Nacional, pensando en el Reducido. Julián Marcioni fue uno de los protagonistas y resaltó el carácter.

“Contento con la victoria, con el rendimiento del equipo. Veníamos demostrando un carácter importante, no se venían dando los resultados de visitante y ahora demostramos para qué está Colón”, expresó el atacante.

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El empate ante Almirante Brown había dejado una sensación amarga en el mundo rojinegro. Sin embargo, el equipo logró cambiar el escenario con una actuación sólida en el estadio Municipal Eva Perón. Pipa remarcó que el Sabalero debe sostener esta versión más allá del lugar en el que le toque jugar. “Colón tiene que ganar de local como visitante. De local el otro día se nos perdieron dos puntos que teníamos ahí en la mano, pero hoy demostramos, nos llevamos los tres puntos y el próximo partido vamos en busca de los tres puntos”, afirmó.

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La posición no es un problema para Marcioni en Colón

Uno de los aspectos que dejó el partido fue la participación de Marcioni por el sector izquierdo, desde donde participó en la jugada que terminó con el gol de cabeza de Ignacio Lago. El delantero levantó el centro y encontró al atacante rojinegro en una posición favorable para ampliar la ventaja. "Es una buena jugada individual y tiene el centro y sé que con dos delanteros alguien iba a estar, el Nacho o el Tanque. Estoy contento por Nacho también”.

Consultado sobre su ubicación en el campo y dónde se siente más cómodo, el futbolista dejó en claro que su prioridad es responder a las necesidades del equipo. Tiene experiencia jugando por izquierda, una función que desempeñó durante su paso por Patronato, aunque también puede desenvolverse como segundo delantero. “Donde igual sienta que puedo participar lo haré. En algún lado me sentí más cómodo que en otro, pero en sí lo más importante es el equipo”, explicó.

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Y amplió su postura al recordar su experiencia anterior: “Por izquierda he jugado todo el año pasado en Patronato y lo he hecho bien, también de doble delantero, pero como dije antes, donde Iván me necesite, yo y el equipo, es lo principal, ahí estaré”.

Elogios para Nacho Lago y la mira en lo que viene

Marcioni también tuvo palabras de reconocimiento para Ignacio Lago, que volvió a convertir y sigue siendo una pieza importante en el ataque sabalero. El delantero evitó extenderse demasiado en elogios, aunque dejó clara su valoración del compañero. “Lo saben ustedes y lo ven dentro de la cancha, no hay que describirlo de ninguna forma. Un fenómeno. Lo importante es que lo tenemos nosotros y hay que aprovecharlo y disfrutarlo”, afirmó.