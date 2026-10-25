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Ignacio Lago, figura en Colón: "Siempre estuvimos convencidos de lo que hacemos"

El extremo de Colón volvió a convertir en el 2-0 ante Ciudad de Bolívar, valoró la personalidad y la importancia de llegar unidos al Reducido

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 00:59hs
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Ignacio Lago, figura en Colón: Siempre estuvimos convencidos de lo que hacemos

Prensa Colón

Colón consiguió este sábado una victoria que puede tener un peso importante en la definición de la zona A. El 2-0 ante Ciudad de Bolívar le permitió sostener la ilusión de terminar cuarto y encarar el Reducido con mejores perspectivas. Ignacio Lago puso el acento en el funcionamiento y en la confianza.

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El extremo volvió a encontrarse con el gol y destacó la asistencia de Julián Marcioni, aunque evitó quedarse solamente con su aporte individual. “Yo siempre digo que es un resultado de que se hacen bien las cosas en equipo. Hoy (por este sábado) la verdad que generamos muchas chances de gol y supimos aprovecharlas”, expresó.

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La actuación rojinegra tuvo distintos momentos: por tramos logró manejar la pelota y generar situaciones, mientras que en otros debió sostener la ventaja ante los intentos del conjunto local. Para Lago, esa capacidad de adaptarse a las exigencias del partido fue una de las claves de la victoria. “Obvio, porque por ahí ahora es la etapa más importante y es cuando más firme tenemos que estar todos juntos. Repito, quiero destacar mucho al equipo porque por momentos había que jugar y jugamos, por momentos tuvo que aguantarlo”, analizó.

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En esa misma línea, recordó lo sucedido en el encuentro anterior y la necesidad de corregir algunos aspectos para no volver a dejar escapar puntos. “El partido pasado pasó que no lo pudimos sostener cuando íbamos 1 a 0. Era un desafío para nosotros esa parte, lo hicimos muy bien y por eso ganamos”, señaló.

Lago respaldó a Marcioni y destacó el potencial de Colón

Uno de los nombres propios de la noche fue Julián Marcioni, quien participó en la jugada del gol de Lago y cumplió una buena actuación en una función diferente a la habitual. El Bichito valoró la predisposición de su compañero para adaptarse a lo que le pidió Iván Delfino. “Juli hizo un partidazo, incluso lo cambiaron de punta, una posición que no venía haciendo y que lo haya hecho de esa manera a nosotros nos deja mucha confianza”, sostuvo.

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Lago también aprovechó para remarcar el nivel que pueden alcanzar otros integrantes del plantel cuando encuentran continuidad y confianza. “Lo mismo con Darío (Sarmiento), cuando están enchufados son jugadores de otra categoría”, afirmó.

En lo personal, el extremo atraviesa un momento positivo frente al arco, pero dejó en claro que su prioridad es cumplir con las necesidades del equipo. Su función puede cambiar según el planteo, desde participar en ataque hasta colaborar en la recuperación y el retroceso. “Todo lo que sume para el equipo, ahora me tocó a mí, pero bueno, estoy a disposición cuando toca correr, cuando toca volver con el cinco, cuando toca llevar a Castet cuando estoy jugando esa punta, siempre estoy a disposición de lo que el técnico pide y lo que el equipo pide”, explicó.

“Nosotros siempre estuvimos convencidos de lo que hacemos”

Con la fase regular llegando a su fin, Colón busca consolidar su rendimiento para afrontar los cruces eliminatorios. Lago consideró que el triunfo ante Ciudad de Bolívar refuerza la confianza del grupo en un momento en el que la exigencia aumenta y cada partido puede marcar el destino del campeonato. “A ver, a veces pareciera... obviamente estamos en el club más importante de la categoría. Obviamente que a veces cuando flaqueamos, cuando tenemos algunas caídas parece que suena más fuerte”, reflexionó.

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El futbolista reconoció que el recorrido del equipo tuvo altibajos, con encuentros de buen nivel y otros en los que aparecieron errores, pero insistió en que el grupo nunca dejó de creer en su trabajo. “Nosotros siempre estuvimos convencidos de lo que hacemos. A veces bien, a veces mal, a veces con menos fútbol, a veces con muchos errores, a veces con no tanto. Nosotros la verdad estamos muy unidos”, remarcó.

Colón Ignacio Lago Ciudad de Bolívar
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