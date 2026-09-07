Este lunes desde las 21.15, Unión recibirá a Instituto, cerrando la octava fecha del Torneo Clausura. Y dicho encuentro, contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina.
El historial entre Unión e Instituto en Primera División
Las estadísticas marcan que La Gloria tiene una pequeña ventaja en el historial, pero el Tate arrastra una racha positiva ante el elenco cordobés
Por Ovación
El historial entre Unión e Instituto en la máxima categoría
En Primera División, Unión e Instituto jugaron 25 partidos, con ocho triunfos de La Gloria, siete victorias para el Tate y empataron en 10 ocasiones.
Pero más allá de esta abajo en el historial, Unión arrastra una racha positiva ante Instituto, de cuatro partidos invicto, con dos triunfos consecutivos y dos empates.
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La última vez que se enfrentaron fue el 1 de marzo por el Torneo Clausura, cuando en condición de visitante el Tate se impuso por 2-1 con goles de Cristian Tarragona y Mateo Del Blanco.
Por su parte, la última vez que se enfrentaron en el 15 de Abril, fue el 13 de febrero de 2025, en lo que fue empate 0-0, ese día Franco Pardo fue expulsado en el final del primer tiempo.