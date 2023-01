Se fue de Colón hace poco tiempo y anunció su retiro del fútbol

"Llegó el día que sabía que iba a llegar, pero no de la manera y en el momento que llegó. Hoy me retiro como futbolista profesional. Mis rodillas no dan más y después de numerosos tratamientos, operaciones, inyecciones, medicamentos, y con mucho dolor dejo de hacer lo que más me gusta", afirmó el defensor pampeano que jugó en varios clubes de primera división y del ascenso.

Agradeció a todas las personas que lo acompañaron en su carrera que lo ayudaron a "cumplir el sueño de ser jugador profesional".

Luego confirmó que tiene planeado continuar ligado al fútbol. "Buscaré comenzar una nueva etapa para la cual me preparé, estudié y seguiré aprendiendo para estar vinculado dentro del fútbol como director técnico, cumpliendo objetivos y sueños", cerró Schmidt.

El defensor pampeano jugó en Deportivo Mac Allister y en General Belgrano antes de partir a Córdoba donde se incorporó a Instituto. Allí saltó de las formativas y la liga cordobesa a entrenar con el primer equipo. Luego jugó en Racing de Avellaneda, Puebla de México, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, Colón de Santa Fe, Macará de Ecuador y su último paso fue en el Martina Calcio 1947 de la Serie D de Italia.

A lo largo de su trayectoria disputó Superliga Argentina (21 partidos), Copa de la Superliga (2 PJ), Copa Argentina (5 PJ), Copa Sudamericana (3 PJ), Serie A de Ecuador (24 PJ), Liga de México y Primera B Nacional. En total jugó más de 130 partidos en el profesionalismo.