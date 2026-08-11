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FIFA: Trump respaldó a Infantino y advirtió sobre un posible reemplazo

Trump defendió a Infantino ante la crisis interna de la FIFA y cuestionó cualquier intento de reemplazarlo tras el fracaso del proyecto Forward Enterprise.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 17:38hs
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FIFA: Trump respaldó a Infantino y advirtió sobre un posible reemplazo

El mandatario estadounidense Donald Trump respaldó públicamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mientras la entidad atraviesa cuestionamientos por el fallido proyecto Forward Enterprise. Además, destacó el trabajo realizado durante el Mundial de 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, y consideró que apartarlo del cargo sería una decisión equivocada para el organismo rector del fútbol mundial.

El respaldo de Trump a Infantino

A través de Truth Social, Trump manifestó su apoyo al dirigente suizo y resaltó su desempeño al frente de la FIFA. El presidente estadounidense valoró especialmente su participación en la organización de la Copa del Mundo de 2026 y dejó en claro que no considera conveniente un cambio en la conducción del máximo organismo del fútbol.

Las declaraciones se produjeron después de que Infantino decidiera dar marcha atrás con Forward Enterprise, una iniciativa que pretendía sumar inversiones privadas vinculadas a los derechos comerciales de las principales competencias de la FIFA.

La propuesta generó una fuerte reacción dentro de la organización. Ante las críticas, el titular de la FIFA reconoció que se habían cometido errores y ofreció disculpas, aunque el cuestionamiento sobre su conducción continuó.

Crece la tensión dentro de la FIFA

Concacaf fue una de las confederaciones que expresó su disconformidad y sostuvo que el proyecto había avanzado por fuera de los mecanismos habituales de gobierno de la entidad. UEFA y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) también elevaron sus reparos y reclamaron medidas que eviten nuevos intentos de incorporar capital privado en las competiciones internacionales.

El episodio puso nuevamente bajo la lupa el liderazgo de Infantino, quien ocupa la presidencia de la FIFA desde 2016. En este escenario, deberá conservar el respaldo de las asociaciones miembro para sostener su posición dentro de la institución.

Infantino conserva aliados

Pese a la controversia, el dirigente suizo todavía cuenta con respaldos importantes. Desde Sudamérica y África, distintas confederaciones manifestaron su acompañamiento a la gestión, mientras varias federaciones nacionales también hicieron público su respaldo.

Ahora, la intervención de Trump representa un apoyo político de peso para Infantino en uno de los momentos más complejos desde su llegada a la presidencia de la FIFA.

El próximo Congreso de la organización tendrá lugar en marzo de 2027 y podría convertirse en una instancia determinante para el futuro político de Infantino y para el rumbo que tomará la FIFA después del fracaso de Forward Enterprise.

FIFA Donald Trump Gianni Infantino
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