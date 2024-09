Se juega la cuarta fecha del Torneo del Interior A de rugby

En el parque 9 de Julio, Tucumán Lawn Tennis jugará con Tala de Córdoba (Simón Larrubia de Buenos Aires), Los Tordos de Mendoza jugará con Gimnasia de Rosario (el mendocino Juan Chumbita) y Los Tarcos de Tucumán se cruzará con Urú Curé de Río Cuarto (el mendocino Juan Martínez).

CRAI presentará ante el verdiblanco rosarino la siguiente alineación: Joaquín Berón, Enzo Abraham y Nicasio Miguel; Mariano Torres y Lautaro Labath; Santiago Carreras, Pablo Ferreyra y Tomás Schinner; Martín Barceló y Alejandro Molinas; Mateo Fauda, Agustín Giménez, Justo Barcojo, Luca Pecce y Franco Radín. Como suplentes estarán: Forgioni, Díaz Brown, Walker, José Dogliani, Germano, Muffarrege, Funes y Facundo Beltramino.

image.png Hacia barrio Jardín Espinoza irá Santa Fe Rugby para visitar a Córdoba Athletic por el Interior A. foto gentileza Mariana Diburzi.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Tucumán Lawn Tennis 13, Tala de Córdoba 10, Los Tordos de Mendoza 9, Jockey Club de Rosario 8, Gimnasia y Esgrima de Rosario 6, CRAI y Los Tarcos 4, Urú Curé 0.

En la Zona 2, en barrio Jardín Espinoza, Santa Fe Rugby Club visitará al duro equipo de Córdoba Athletic, a partir de las 14, con el control del salteño Jeremías Volante. Los de Sauce Viejo vienen de empatar con Universitario de Córdoba en 31, mientras que el campeón del certamen organizado por la Unión Cordobesa de Rugby cayó de visitante ante Jockey Club de Córdoba por 10 a 6.

En la provincia del Chaco, CURNE de Resistencia jugará con Tucumán Rugby (el cordobés Tomás Ninci), mientras que en Luján de Cuyo, Marista de Mendoza será anfitrión de Jockey Club de Córdoba (el rosarino Federico Longobardi). Además, en Siete Soles, Universitario de Córdoba se medirá con Duendes de Rosario (el marplatense Gastón Rogé).

El equipo conducido por Pedro Benet (h) presentará la siguiente alineación: Manuel Cataudela, Santiago Barolín y Gerónimo Paya; Fabián Frustagli y Agustín Trossero; Andoni Alzugaray, Tomás Longo y Guillermo Botta (h); Santiago Quirelli (capitán) y Francisco Ávalos; Bautista Galassi, Santiago Gorla, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Juan Cruz Strada. Los suplentes serán: Luciano Franco, Joaquín Sabater, Tomás García, Martín Mántaras, Valentín Iturraspe, Bautista Bejarano, Tomás Kerz y Juan Ignacio González.

image.png Cruce de equipos entrerrianos en el Torneo del Interior B, ya que juegan Estudiantes y Rowing en el parque Urquiza. foto gentileza Jano Colcerniani.

La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente forma: Jockey Club de Córdoba 13, Duendes de Rosario 11, Marista de Mendoza y Córdoba Athletic 10, Santa Fe Rugby 8, Universitario de Córdoba 3, CURNE de Resistencia 1 y Tucumán Rugby 0.

Cruce entre equipos paranaenses en el TDI B

En cumplimiento de la tercera fecha del Torneo del Interior B, por la Zona 4, a partir de las 15.30, con el arbitraje del santafesino Facundo Gorla, Estudiantes de Paraná será anfitrión del Paraná Rowing Club en el Parque Urquiza. Es importante señalar que se trata de un partido entre dos elencos de la misma ciudad, pero que no es clásico, ya que el derby del CAE es Tilcara de Paraná. En Santiago del Estero, Old Lions jugará con Cardenales de Tucumán (el cordobés Juan Manuel López). Las posiciones están del siguiente modo: Estudiantes 10, Rowing 6, Old Lions 4 y Cardenales 0.

En la Zona 3, Universitario de Tucumán jugará con San Martín de Villa María (Joaquín Lista Castro), y Huirapuca se cruzará con Palermo Bajo (Julián Severini). En la Zona 5, La Tablada de Córdoba recibirá a Old Resian (Matías Ortiz de Rosas), y Banco de Mendoza lo hará con Universitario de Mar del Plata (Agustín Altabe del Chaco). En la Zona 6, Natación y Gimnasia de Tucumán jugará con Mar del Plata Club (el santafesino Joaquín Zapata), y Sporting de Mar del Plata con Liceo de Mendoza (Santiago Bevacqua de Sur).