Unión difundió este jueves el comunicado de prensa con todas las disposiciones que deberán tener en cuenta socios e hinchas para el partido de este viernes 3 de octubre, cuando el Tatengue reciba a Aldosivi de Mar del Plata por la fecha 11 de la zona a del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril
Unión dio a conocer todos los detalles que el hincha en general y el socio en particular deben tener en cuenta para ir al 15 de Abril ante Aldosivi.
Por Ovación
El encuentro comenzará a las 21.15 en el estadio 15 de Abril, será arbitrado por Andrés Merlos y tendrá apertura de puertas desde las 19.15. el equipo de Leonardo Madelón llega como único líder del grupo, defendiendo la cima en soledad y con la posibilidad de dar un paso casi definitivo hacia la permanencia en primera división. enfrente estará el Tiburón, el rival más comprometido en la tabla anual.
OFICINA DE SOCIOS
– Miércoles y jueves: de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00 horas
– Viernes: cerrado
INFORMACIÓN IMPORTANTE
– No hay más venta física en boleterías: la compra de generales y plateas es exclusivamente online en caunion.boleteriavip.com.ar.
– Los socios ingresan con carnet y cuota al día (septiembre).
– Obligatorio presentar dni.
– Los socios que no tengan la cuota al día no podrán ingresar; deberán regularizar en el momento vía web.
– Los carnets irregulares serán retenidos, aunque se podrá acceder con DNI.
GENERALES NO SOCIOS
– Venta: exclusivamente online en caunion.boleteriavip.com.ar
– Precios:
• generales preferenciales (ingreso por cándido pujato y lópez y planes): $23.000
• Jubilados: $11.500
• Menores de hasta 11 años (inclusive): $6.500 (seguro obligatorio)
CALLES – INGRESOS
– Popular socios: Cándido Pujato y López y Planes
– Popular no socios: Cándido Pujato y López y Planes
– Plateas redonda y sudoeste: Av. Perón y Bv. Pllegrini
– Plateas sudeste, palcos, preferencial, plateas altas y codo de damas: Bv. Pellegrini y López y Planes
– Sectores para personas con discapacidad:
• Discapacidades motrices: platea redonda, portón 9 sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)
• Otro tipo de discapacidad: portón nº 7 sobre Cándido Pujato
INFORMACIÓN ADICIONAL
– El codo de damas y jubilados será exclusivo para socios.
Con todo el operativo confirmado, Unión se prepara para recibir a su gente en una jornada especial: defender la punta del Clausura en soledad y dar un paso firme en la lucha por la permanencia, en una verdadera final frente a Aldosivi en el 15 de Abril.