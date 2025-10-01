Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Unión dio a conocer todos los detalles que el hincha en general y el socio en particular deben tener en cuenta para ir al 15 de Abril ante Aldosivi.

Unión difundió este jueves el comunicado de prensa con todas las disposiciones que deberán tener en cuenta socios e hinchas para el partido de este viernes 3 de octubre, cuando el Tatengue reciba a Aldosivi de Mar del Plata por la fecha 11 de la zona a del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro comenzará a las 21.15 en el estadio 15 de Abril, será arbitrado por Andrés Merlos y tendrá apertura de puertas desde las 19.15. el equipo de Leonardo Madelón llega como único líder del grupo, defendiendo la cima en soledad y con la posibilidad de dar un paso casi definitivo hacia la permanencia en primera división. enfrente estará el Tiburón, el rival más comprometido en la tabla anual.

OFICINA DE SOCIOS

– Miércoles y jueves: de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00 horas

– Viernes: cerrado

INFORMACIÓN IMPORTANTE

– No hay más venta física en boleterías: la compra de generales y plateas es exclusivamente online en caunion.boleteriavip.com.ar.

– Los socios ingresan con carnet y cuota al día (septiembre).

– Obligatorio presentar dni.

– Los socios que no tengan la cuota al día no podrán ingresar; deberán regularizar en el momento vía web.

– Los carnets irregulares serán retenidos, aunque se podrá acceder con DNI.

GENERALES NO SOCIOS

– Venta: exclusivamente online en caunion.boleteriavip.com.ar

– Precios:

• generales preferenciales (ingreso por cándido pujato y lópez y planes): $23.000

• Jubilados: $11.500

• Menores de hasta 11 años (inclusive): $6.500 (seguro obligatorio)

CALLES – INGRESOS

– Popular socios: Cándido Pujato y López y Planes

– Popular no socios: Cándido Pujato y López y Planes

– Plateas redonda y sudoeste: Av. Perón y Bv. Pllegrini

– Plateas sudeste, palcos, preferencial, plateas altas y codo de damas: Bv. Pellegrini y López y Planes

– Sectores para personas con discapacidad:

• Discapacidades motrices: platea redonda, portón 9 sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

• Otro tipo de discapacidad: portón nº 7 sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL

– El codo de damas y jubilados será exclusivo para socios.

Con todo el operativo confirmado, Unión se prepara para recibir a su gente en una jornada especial: defender la punta del Clausura en soledad y dar un paso firme en la lucha por la permanencia, en una verdadera final frente a Aldosivi en el 15 de Abril.