Uno Santa Fe | Unión | Unión

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Unión dio a conocer todos los detalles que el hincha en general y el socio en particular deben tener en cuenta para ir al 15 de Abril ante Aldosivi.

Ovación

Por Ovación

1 de octubre 2025 · 13:09hs
Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Unión difundió este jueves el comunicado de prensa con todas las disposiciones que deberán tener en cuenta socios e hinchas para el partido de este viernes 3 de octubre, cuando el Tatengue reciba a Aldosivi de Mar del Plata por la fecha 11 de la zona a del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

LEER MÁS: El impresionante salto de Unión en 10 fechas en la carrera por no descender

El encuentro comenzará a las 21.15 en el estadio 15 de Abril, será arbitrado por Andrés Merlos y tendrá apertura de puertas desde las 19.15. el equipo de Leonardo Madelón llega como único líder del grupo, defendiendo la cima en soledad y con la posibilidad de dar un paso casi definitivo hacia la permanencia en primera división. enfrente estará el Tiburón, el rival más comprometido en la tabla anual.

OFICINA DE SOCIOS

– Miércoles y jueves: de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00 horas

– Viernes: cerrado

INFORMACIÓN IMPORTANTE

– No hay más venta física en boleterías: la compra de generales y plateas es exclusivamente online en caunion.boleteriavip.com.ar.

– Los socios ingresan con carnet y cuota al día (septiembre).

– Obligatorio presentar dni.

– Los socios que no tengan la cuota al día no podrán ingresar; deberán regularizar en el momento vía web.

– Los carnets irregulares serán retenidos, aunque se podrá acceder con DNI.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1973414173687099725&partner=&hide_thread=false

GENERALES NO SOCIOS

– Venta: exclusivamente online en caunion.boleteriavip.com.ar

– Precios:

• generales preferenciales (ingreso por cándido pujato y lópez y planes): $23.000

• Jubilados: $11.500

• Menores de hasta 11 años (inclusive): $6.500 (seguro obligatorio)

CALLES – INGRESOS

– Popular socios: Cándido Pujato y López y Planes

– Popular no socios: Cándido Pujato y López y Planes

– Plateas redonda y sudoeste: Av. Perón y Bv. Pllegrini

– Plateas sudeste, palcos, preferencial, plateas altas y codo de damas: Bv. Pellegrini y López y Planes

– Sectores para personas con discapacidad:

• Discapacidades motrices: platea redonda, portón 9 sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

• Otro tipo de discapacidad: portón nº 7 sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL

– El codo de damas y jubilados será exclusivo para socios.

LEER MÁS:

Gastón González sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado y será operado

Con todo el operativo confirmado, Unión se prepara para recibir a su gente en una jornada especial: defender la punta del Clausura en soledad y dar un paso firme en la lucha por la permanencia, en una verdadera final frente a Aldosivi en el 15 de Abril.

Unión Aldosivi Clausura
Noticias relacionadas
madelon define a los 11 de union que defenderan la punta ante aldosivi

Madelón define a los 11 de Unión que defenderán la punta ante Aldosivi

union, lider en soledad tras la fecha 10 de la zona a del clausura

Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

Estudiantes no pudo ganarle a Newells y Unión continúa siendo el único puntero de la Zona A.

Estudiantes empató con Newell's y Unión sigue siendo el líder de la Zona A

andres merlos sera el juez para union-aldosivi: los antecedentes

Andrés Merlos será el juez para Unión-Aldosivi: los antecedentes

Lo último

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Último Momento
Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

EE. UU.: en una carta, legisladores demócratas exigen a Trump detener la asistencia financiera a Argentina

EE. UU.: en una carta, legisladores demócratas exigen a Trump "detener" la asistencia financiera a Argentina

Patricia Bullrich, sobre Espert: No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco

Patricia Bullrich, sobre Espert: "No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco"

Ovación
Miguel Del Sel: La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad

Miguel Del Sel: "La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad"

Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

Gastón González sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado y será operado

Gastón González sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado y será operado

Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters 1000 de Shanghái

Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters 1000 de Shanghái

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Policiales
Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras