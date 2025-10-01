Con quién se estaría cruzando Unión en los playoffs tras cumplidas 10 fechas del Clausura

El Clausura avanza y, aunque aún faltan fechas, la tabla empieza a ofrecer pistas de lo que podría venir en los playoffs. Mirá con quién jugaría el líder Unión

El Clausura avanza y, aunque todavía falta mucho por disputar, la tabla empieza a ofrecer pistas de lo que podría venir en los mano a mano decisivos. Con 10 jornadas consumidas y la fecha 11 ya en el horizonte, los hinchas se tientan con el ejercicio de imaginar los cruces de playoffs . Sobre todo Unión , que saca cuentas.

En la Zona A, el Tate marca el paso con 17 puntos y se ubica en lo más alto. Con la foto actual, quedaría emparejado con Sarmiento, que hoy cierra el lote de los clasificados en el otro grupo.

En tanto, en la Zona B el líder es Riestra, que por ahora se cruzaría con Central Córdoba. Pero el dato más picante surge de la mitad de la tabla: un eventual cruce entre Boca y River.

Está claro que todo es parte de un juego estadístico. Faltan varias fechas y el margen de error es mínimo: una victoria o una derrota pueden cambiar por completo la configuración. Sin embargo, el repaso sirve para dimensionar qué equipos se vienen afirmando en la pelea y cuáles deberán apretar el acelerador para no quedarse afuera de los ocho.

Por ahora, Unión disfruta de estar arriba, Riestra sorprende sosteniendo la punta en su zona y los hinchas ya se permiten fantasear con un escenario que, de concretarse, promete emociones fuertes.

Así estarían hoy los cruces de playoffs del Clausura