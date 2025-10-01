El Clausura avanza y, aunque todavía falta mucho por disputar, la tabla empieza a ofrecer pistas de lo que podría venir en los mano a mano decisivos. Con 10 jornadas consumidas y la fecha 11 ya en el horizonte, los hinchas se tientan con el ejercicio de imaginar los cruces de playoffs. Sobre todo Unión, que saca cuentas.
Con quién se estaría cruzando Unión en los playoffs tras cumplidas 10 fechas del Clausura
El Clausura avanza y, aunque aún faltan fechas, la tabla empieza a ofrecer pistas de lo que podría venir en los playoffs. Mirá con quién jugaría el líder Unión
Por Ovación
En la Zona A, el Tate marca el paso con 17 puntos y se ubica en lo más alto. Con la foto actual, quedaría emparejado con Sarmiento, que hoy cierra el lote de los clasificados en el otro grupo.
En tanto, en la Zona B el líder es Riestra, que por ahora se cruzaría con Central Córdoba. Pero el dato más picante surge de la mitad de la tabla: un eventual cruce entre Boca y River.
Está claro que todo es parte de un juego estadístico. Faltan varias fechas y el margen de error es mínimo: una victoria o una derrota pueden cambiar por completo la configuración. Sin embargo, el repaso sirve para dimensionar qué equipos se vienen afirmando en la pelea y cuáles deberán apretar el acelerador para no quedarse afuera de los ocho.
Por ahora, Unión disfruta de estar arriba, Riestra sorprende sosteniendo la punta en su zona y los hinchas ya se permiten fantasear con un escenario que, de concretarse, promete emociones fuertes.