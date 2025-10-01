Uno Santa Fe | Unión | Unión

Con quién se estaría cruzando Unión en los playoffs tras cumplidas 10 fechas del Clausura

El Clausura avanza y, aunque aún faltan fechas, la tabla empieza a ofrecer pistas de lo que podría venir en los playoffs. Mirá con quién jugaría el líder Unión

Ovación

Por Ovación

1 de octubre 2025 · 16:53hs
Con quién se estaría cruzando Unión en los playoffs tras cumplidas 10 fechas del Clausura

UNO Santa Fe | José Busiemi

El Clausura avanza y, aunque todavía falta mucho por disputar, la tabla empieza a ofrecer pistas de lo que podría venir en los mano a mano decisivos. Con 10 jornadas consumidas y la fecha 11 ya en el horizonte, los hinchas se tientan con el ejercicio de imaginar los cruces de playoffs. Sobre todo Unión, que saca cuentas.

• LEER MÁS: Madelón probó con un cambio que se venía venir en Unión para jugar contra Aldosivi

En la Zona A, el Tate marca el paso con 17 puntos y se ubica en lo más alto. Con la foto actual, quedaría emparejado con Sarmiento, que hoy cierra el lote de los clasificados en el otro grupo.

• LEER MÁS: Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

En tanto, en la Zona B el líder es Riestra, que por ahora se cruzaría con Central Córdoba. Pero el dato más picante surge de la mitad de la tabla: un eventual cruce entre Boca y River.

• LEER MÁS: El impresionante salto de Unión en 10 fechas en la carrera por no descender

Está claro que todo es parte de un juego estadístico. Faltan varias fechas y el margen de error es mínimo: una victoria o una derrota pueden cambiar por completo la configuración. Sin embargo, el repaso sirve para dimensionar qué equipos se vienen afirmando en la pelea y cuáles deberán apretar el acelerador para no quedarse afuera de los ocho.

• LEER MÁS: Miguel Del Sel: "La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad"

Por ahora, Unión disfruta de estar arriba, Riestra sorprende sosteniendo la punta en su zona y los hinchas ya se permiten fantasear con un escenario que, de concretarse, promete emociones fuertes.

Así estarían hoy los cruces de playoffs del Clausura

image
Uni&oacute;n estar&iacute;a cruz&aacute;ndose hoy con Sarmiento en los playoffs.

Unión estaría cruzándose hoy con Sarmiento en los playoffs.

Unión playoffs Clausura
Noticias relacionadas
madelon probo con un cambio que se venia venir en union para jugar contra aldosivi

Madelón probó con un cambio que se venía venir en Unión para jugar contra Aldosivi

miguel del sel: la competencia entre union y colon hace crecer a la ciudad

Miguel Del Sel: "La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad"

del sel, vice de union: madelon pacifico al club y los resultados llegaron de inmediato

Del Sel, vice de Unión: "Madelón pacificó al club y los resultados llegaron de inmediato"

las chicas de union tendrian dia y hora para recibir a lanus en la ida de la final por el ascenso

Las chicas de Unión tendrían día y hora para recibir a Lanús en la ida de la final por el ascenso

Lo último

México rescató un empate agónico ante España en el Mundial Sub 20

México rescató un empate agónico ante España en el Mundial Sub 20

Báscolo advirtió que la profunda recesión ya golpea al empleo en Santa Fe: cinco empresas emblemáticas en crisis

Báscolo advirtió que la "profunda recesión" ya golpea al empleo en Santa Fe: cinco empresas emblemáticas en crisis

PSG superó a Barcelona de visitante y se planta para defender la corona de la Champions

PSG superó a Barcelona de visitante y se planta para defender la corona de la Champions

Último Momento
México rescató un empate agónico ante España en el Mundial Sub 20

México rescató un empate agónico ante España en el Mundial Sub 20

Báscolo advirtió que la profunda recesión ya golpea al empleo en Santa Fe: cinco empresas emblemáticas en crisis

Báscolo advirtió que la "profunda recesión" ya golpea al empleo en Santa Fe: cinco empresas emblemáticas en crisis

PSG superó a Barcelona de visitante y se planta para defender la corona de la Champions

PSG superó a Barcelona de visitante y se planta para defender la corona de la Champions

Ecoparque en terrenos de la Belgrano: aseguran que el proyecto no está caído y hablan de demoras en Nación

Ecoparque en terrenos de la Belgrano: aseguran que el proyecto "no está caído" y hablan de "demoras" en Nación

Unión tiene el cronograma definido para sus primeras tres fechas en la Liga Nacional

Unión tiene el cronograma definido para sus primeras tres fechas en la Liga Nacional

Ovación
Santiago Davio, por UNO 106.3: No considero que lo de Colón sea un fracaso

Santiago Davio, por UNO 106.3: "No considero que lo de Colón sea un fracaso"

Con quién se estaría cruzando Unión en los playoffs tras cumplidas 10 fechas del Clausura

Con quién se estaría cruzando Unión en los playoffs tras cumplidas 10 fechas del Clausura

Magdalena explicó en Colón por qué no se adelantaron aún más las elecciones

Magdalena explicó en Colón por qué no se adelantaron aún más las elecciones

Miguel Del Sel: La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad

Miguel Del Sel: "La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad"

La reserva Colón no levanta, cayó con Independiente Rivadavia y se desploma en la tabla

La reserva Colón no levanta, cayó con Independiente Rivadavia y se desploma en la tabla

Policiales
Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras