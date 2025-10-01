Uno Santa Fe | Unión | Unión

El impresionante salto de Unión en 10 fechas en la carrera por no descender

Unión pasó de último en el Apertura a líder del Clausura, con un gran oxígeno en la carrera por no descender. Qué diferencia sacó sobre cada rival.

Ovación

Por Ovación

1 de octubre 2025 · 12:02hs
El impresionante salto de Unión en 10 fechas en la carrera por no descender

Prensa Unión

Unión comenzó el Torneo Clausura con una misión clara: revertir la mala campaña del Apertura y asegurar su continuidad en la máxima categoría.

LEER MÁS: Gastón González sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado y será operado

Tras finalizar el Apertura como uno de los últimos en la tabla anual, con apenas 14 puntos y muy comprometido en la zona baja, el Tatengue dio un salto impresionante en estas primeras 10 fechas del Clausura.

Tabla Anual al finalizar el Apertura

20-Belgrano 17

21-Godoy Cruz 17

22-Atlético Tucumán 16

23-Gimnasia 16

24-Sarmiento 15

25-Aldosivi 15

26-Banfield 14

27-Unión 14

28-Vélez 14

29-Talleres 13

30-San Martín (SJ) 9

Unión cerró el Apertura en la posición 27, apenas por encima de Talleres y San Martín, y compartiendo puntos con Banfield y Vélez. La situación era crítica, con la permanencia en la máxima categoría amenazada, sobre todo considerando la tabla anual acumulada.

Tabla Anual tras 10 fechas del Clausura

Pos Equipo PTS

19-Unión 31

20-Belgrano 30

21-Newell's 29

22-Instituto 29

23-Atl. Tucumán 28

24-Banfield 28

25-Sarmiento 27

28-Talleres 23

29-San Martín 19

30-Aldosivi 18

Con estos resultados, Unión se posiciona en el puesto 19, a solo un paso de confirmar la permanencia, y liderando la recuperación dentro de los equipos en riesgo. La diferencia con Aldosivi, que aparece al fondo con 18 puntos, ya es de 13 unidades, un margen considerable que permite mirar con optimismo el resto de la temporada.

Comparativa y diferencia de puntos de Unión sobre sus rivales directos

Equipo - Apertura Pts - Clausura Pts - Diferencia Unión vs Rival

Aldosivi 15 | 18 | +13

San Martín 9 1 19 | +12

Talleres 13 | 23 | +8

Banfield 14 | 28 | +3

Sarmiento 15 | 27 | +4

Vélez 14 | 35 | -4

Instituto 18 | 29 | +2

Newell's 19 | 29 | +2

Belgrano 17 | 30 | +1

Godoy Cruz 17 | 25 | +6

Central Córdoba 18 32 -1

Mayor recuperación: Unión sobre Aldosivi y San Martín, los equipos más comprometidos con el descenso directo.

Recuperación sostenida: También supera a Talleres, Banfield y Sarmiento, consolidando su ventaja en la lucha por no descender.

Situación general: Unión pasó de estar al borde del descenso a ser el equipo que mejor maneja la distancia frente a sus competidores en la parte baja de la tabla anual.

En apenas 10 fechas del Clausura, Unión logró una remontada notable en la tabla anual, dejando atrás el riesgo inmediato de perder la categoría.

LEER MÁS: Del Sel, vice de Unión: "Madelón pacificó al club y los resultados llegaron de inmediato"

De ser último en el Apertura, hoy se ubica como líder entre los equipos que pelean por la permanencia, con una diferencia de hasta 13 puntos sobre Aldosivi, su principal competidor en la zona baja. Este arranque promete tranquilidad para la dirigencia, cuerpo técnico y, sobre todo, hinchas, que ven cómo el Tatengue se encamina a mantener su plaza en la Primera División y a soñar con grandes objetivos.

Unión Apertura Clausura
Noticias relacionadas
madelon define a los 11 de union que defenderan la punta ante aldosivi

Madelón define a los 11 de Unión que defenderán la punta ante Aldosivi

union, lider en soledad tras la fecha 10 de la zona a del clausura

Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

Estudiantes no pudo ganarle a Newells y Unión continúa siendo el único puntero de la Zona A.

Estudiantes empató con Newell's y Unión sigue siendo el líder de la Zona A

andres merlos sera el juez para union-aldosivi: los antecedentes

Andrés Merlos será el juez para Unión-Aldosivi: los antecedentes

Lo último

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Último Momento
Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

EE. UU.: en una carta, legisladores demócratas exigen a Trump detener la asistencia financiera a Argentina

EE. UU.: en una carta, legisladores demócratas exigen a Trump "detener" la asistencia financiera a Argentina

Patricia Bullrich, sobre Espert: No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco

Patricia Bullrich, sobre Espert: "No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco"

Ovación
Miguel Del Sel: La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad

Miguel Del Sel: "La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad"

Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

Gastón González sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado y será operado

Gastón González sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado y será operado

Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters 1000 de Shanghái

Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters 1000 de Shanghái

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Policiales
Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras