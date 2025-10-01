El impresionante salto de Unión en 10 fechas en la carrera por no descender

Unión pasó de último en el Apertura a líder del Clausura, con un gran oxígeno en la carrera por no descender. Qué diferencia sacó sobre cada rival.

Unión comenzó el Torneo Clausura con una misión clara: revertir la mala campaña del Apertura y asegurar su continuidad en la máxima categoría.

Tras finalizar el Apertura como uno de los últimos en la tabla anual, con apenas 14 puntos y muy comprometido en la zona baja, el Tatengue dio un salto impresionante en estas primeras 10 fechas del Clausura.

Tabla Anual al finalizar el Apertura

20-Belgrano 17

21-Godoy Cruz 17

22-Atlético Tucumán 16

23-Gimnasia 16

24-Sarmiento 15

25-Aldosivi 15

26-Banfield 14

27-Unión 14

28-Vélez 14

29-Talleres 13

30-San Martín (SJ) 9

Unión cerró el Apertura en la posición 27, apenas por encima de Talleres y San Martín, y compartiendo puntos con Banfield y Vélez. La situación era crítica, con la permanencia en la máxima categoría amenazada, sobre todo considerando la tabla anual acumulada.

Tabla Anual tras 10 fechas del Clausura

Pos Equipo PTS

19-Unión 31

20-Belgrano 30

21-Newell's 29

22-Instituto 29

23-Atl. Tucumán 28

24-Banfield 28

25-Sarmiento 27

28-Talleres 23

29-San Martín 19

30-Aldosivi 18

Con estos resultados, Unión se posiciona en el puesto 19, a solo un paso de confirmar la permanencia, y liderando la recuperación dentro de los equipos en riesgo. La diferencia con Aldosivi, que aparece al fondo con 18 puntos, ya es de 13 unidades, un margen considerable que permite mirar con optimismo el resto de la temporada.

Comparativa y diferencia de puntos de Unión sobre sus rivales directos

Equipo - Apertura Pts - Clausura Pts - Diferencia Unión vs Rival

Aldosivi 15 | 18 | +13

San Martín 9 1 19 | +12

Talleres 13 | 23 | +8

Banfield 14 | 28 | +3

Sarmiento 15 | 27 | +4

Vélez 14 | 35 | -4

Instituto 18 | 29 | +2

Newell's 19 | 29 | +2

Belgrano 17 | 30 | +1

Godoy Cruz 17 | 25 | +6

Central Córdoba 18 32 -1

Mayor recuperación: Unión sobre Aldosivi y San Martín, los equipos más comprometidos con el descenso directo.

Recuperación sostenida: También supera a Talleres, Banfield y Sarmiento, consolidando su ventaja en la lucha por no descender.

Situación general: Unión pasó de estar al borde del descenso a ser el equipo que mejor maneja la distancia frente a sus competidores en la parte baja de la tabla anual.

En apenas 10 fechas del Clausura, Unión logró una remontada notable en la tabla anual, dejando atrás el riesgo inmediato de perder la categoría.

De ser último en el Apertura, hoy se ubica como líder entre los equipos que pelean por la permanencia, con una diferencia de hasta 13 puntos sobre Aldosivi, su principal competidor en la zona baja. Este arranque promete tranquilidad para la dirigencia, cuerpo técnico y, sobre todo, hinchas, que ven cómo el Tatengue se encamina a mantener su plaza en la Primera División y a soñar con grandes objetivos.