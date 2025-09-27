Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Se jugó la cuarta fecha en el Clausura Griselda Weimer

En el Repechaje del ascenso de Liga Santafesina, Los Canarios se quedaron con el clásico ante Loyola en Los Troncos. Santa Rosa es el líder en su en el Clausura

27 de septiembre 2025 · 21:30hs
Este sábado por la tarde se disputó la tercera jornada del campeonato de ascenso de la Liga Santafesina denominado Clausura Griselda Weimer, en la que el Deportivo Santa Rosa derrotó como visitante a Nuevo Horizonte y quedó como líder de la Zona Campeonato con puntaje ideal.

En la Zona Repechaje Los Canarios se quedó con el clásico como local y sigue en la cima con 3 ganados sobre 3 jugados. El Pozo y Los Juveniles se postergó por el estado del campo de juego del Japo Acevedo.

Zona Campeonato del ascenso de Liga Santafesina

-Resultados:

Defensores de Alto Verde 1 (Miguel Panizza) – Floresta 3 (Exequiel Leoni, Franco Ibarra y Dylan Maidana)

El Cadi 0 – San Cristóbal 4 (Nicolás Mermet, César Gómez x2 y Alan Ruiz)

Las Flores II 2 (Joel Abraham y Luciano Abraham) – Banco Provincial 1 (Javier Salinas)

Nuevo Horizonte 0 – Deportivo Santa Rosa 2 (Jesús Paiva y Rafael Hilbe)

Santa Fe 3 (Alexis Martínez y Michel Coronel x2) – Belgrano 1 (Lucas Díaz)

-Posiciones: Deportivo Santa Rosa 9; Floresta, Las Flores II y Banco Provincial 6; San Cristóbal, Santa Fe FC y El Cadi 4; Nuevo Horizonte 3, Defensores de Alto Verde 1, Belgrano 0.

-Próxima fecha: Nuevo Horizonte vs. Defensores de Alto Verde, Deportivo Santa Rosa vs. Santa Fe FC, Belgrano vs. Las Flores II, Banco Provincial vs. El Cadi de Rincón y San Cristóbal vs. Floresta.

Zona Repechaje:

-Resultados:

Defensores de Peñaloza 2 (Lautaro López y Brian Miño e/c) – Atlético Arroyo Leyes 3 (Kevin Okseniuk, Mauro Grandolio y Rubén Lucca)

Don Salvador 1 (Luciano Molina) – Deportivo Agua 0

Atenas 1 (Maximiliano Laborie) – Los Piratitas 0

Los Canarios 3 (Cristian Fernández y Maximiliano Grecco x2) – Loyola 0

Postergado

CCyD El Pozo – Los Juveniles

Árbitro: Alejandro Aguilera

-Posiciones: Los Canarios 9; Atenas 7; Atlético Arroyo Leyes 6; El Pozo, Loyola y Don Salvador 4; Los Juveniles 3, Deportivo Agua y Defensores de Peñaloza 1, Los Piratitas 0.

-Próxima fecha: El Pozo vs. Defensores de Peñaloza, Los Juveniles vs. Los Canarios, Loyola vs. Atenas, Los Piratitas vs. Don Salvador, Deportivo Agua vs. Atlético Arroyo Leyes.

