Crecida del Paraná: los pescadores de Santa Fe reclaman asistencia económica y anuncian protestas en las rutas

Tras más de un mes sin poder trabajar con normalidad por el avance del río Paraná, el sector exige una ayuda económica de emergencia al Gobierno provincial. De no recibir respuesta antes del viernes 20, realizarán un plenario y definirán protestas sobre las rutas santafesinas el próximo lunes 23.

Reclamo al Gobierno. Solicitan asistencia económica mensual y extraordinaria ante la crecida del río Paraná.

La crecida del río Paraná profundiza las dificultades de los pescadores santafesinos, que llevan más de un mes sin poder desarrollar su actividad con normalidad. Ante la pérdida de ingresos, herramientas y las complicaciones para comercializar el pescado, reclaman al Gobierno provincial una asistencia económica mensual y extraordinaria.

Jesús Pérez, referente de la Asociación Civil de Pescadores de Alto Verde, confirmó que el pedido fue presentado al gobernador Maximiliano Pullaro y advirtió que, si no reciben una respuesta antes del viernes 20 de noviembre, realizarán una manifestación en las rutas el lunes 23.

Pérez recordó que el primer planteo fue realizado el 18 de agosto, durante una reunión del Consejo Provincial Pesquero, cuando el río se encontraba en torno a los tres metros. Según explicó, ante un nuevo requerimiento de las autoridades, tuvieron que presentar otra solicitud respaldada por las distintas comunidades de pescadores.

LEER MÁS: El río Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe y llegó a los 5,75 metros en el puerto local

El documento fue enviado a través de la plataforma Timbó al gobernador, a la Casa de Gobierno y a cinco ministerios, entre ellos los de Trabajo, Capital Humano, Medio Ambiente y Producción. También fue remitido al área provincial de Pesca.

Pescadores esperan una respuesta antes del 20 de noviembre

El referente explicó que el viernes 20 realizarán un plenario para definir los pasos a seguir. Sin embargo, aseguró que ya existe una decisión de avanzar con una medida de fuerza si no obtienen una respuesta favorable.

“La decisión ya está tomada que el día lunes 23 de noviembre vamos a estar todos apostados en la ruta para mostrarle al Gobierno la necesidad que hay en la población santafesina de pescadores”, afirmó en diálogo con Radio EME.

De todas maneras, Pérez insistió en que buscan evitar los cortes y pidió que las autoridades los convoquen antes de esa fecha.

“Nosotros pedimos encarecidamente que nos llamen antes porque no queremos llegar a los cortes de rutas. Sabemos la complicación que hay, no solo los pescadores están sufriendo, todos están padeciendo esta emergencia, y tampoco queremos perjudicar a terceros”, expresó.

Más de un mes sin poder trabajar con normalidad

La situación económica de las familias que viven de la pesca es cada vez más compleja. De acuerdo con Pérez, numerosas comunidades tienen trabajadores evacuados o autoevacuados y algunos ya no cuentan con recursos para sostenerse.

“Hay muchas comunidades de pescadores que las tenemos evacuadas y autoevacuadas. Hay compañeros que no pueden sostenerse más”, advirtió.

Además, contó que algunos pescadores que lograron salir al río regresaron con cantidades reducidas de pescado y perdieron herramientas por el arrastre de raigones. A esto se suman las dificultades para comercializar la mercadería, ya que, según relató, hay compradores que desconfían de su estado por la mortandad de peces registrada en el norte santafesino.

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass gentileza

El referente también manifestó su preocupación por los adultos mayores y las familias con integrantes con discapacidad, que deben afrontar gastos y traslados en medio de la falta de ingresos.

LEER MÁS: De los cinco metros a los 5,70: cómo cambió el pronóstico del INA sobre el río Paraná en Santa Fe

En cuanto a la asistencia que reciben actualmente, aclaró que el Ministerio de Desarrollo Social entrega mensualmente módulos alimentarios de nueve productos. También mencionó donaciones de artículos de limpieza, bidones de agua y refuerzos alimentarios distribuidos en localidades del norte provincial y en Alto Verde. No obstante, remarcó que estos aportes no reemplazan la ayuda económica que solicitan.

Preocupación por los próximos picos de la crecida

Pérez también advirtió sobre la evolución del río Paraná. Durante la entrevista indicó que la altura era de 5,42 metros y manifestó su preocupación por la posibilidad de nuevos repuntes hacia fines de noviembre y durante diciembre.

Según las previsiones que mencionó, el panorama podría complicarse todavía más si el nivel del agua no desciende. “El pico de diciembre es mucho más alto, tengamos cuidado, vamos a tener mucha lluvia”, señaló.

Frente a este escenario, los pescadores insisten en la necesidad de una respuesta urgente del Gobierno provincial para afrontar las consecuencias de la emergencia hídrica.

“Yo creo que todo Santa Fe está en la misma situación y los pescadores no son la excepción”, concluyó el referente de Alto Verde.