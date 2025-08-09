Se lanzó el 17º Encuentro Nacional Motonáutico de embarcaciones clásicas y de carrera

El evento los 100 K de Santa Fe se desarrollará el 16 y 17 de agosto frente a las costaneras santafesinas. Se trata del gran premio 90 años del Yacht Club Santa Fe

Se concretó el lanzamiento oficial en conferencia de prensa del 17° Encuentro Nacional Motonáutico de embarcaciones clásicas y de carrera, que se enmarca en el 90° aniversario del Yacht Club Santa Fe. La actividad se concretará el próximo sábado 16 y domingo 17 de agosto. El evento, que conecta las ciudades de Santa Fe y Paraná a través de la Laguna Setúbal, es la 4° fecha del Campeonato 2025 de motonáutica y contará con la participación de pilotos y embarcaciones de Argentina, Uruguay y Brasil, conformando el Raid Náutico de las Américas.

Encuentro Nacional de lanchas clásicas en Santa Fe

La ciudad de Santa Fe se prepara para recibir uno de los eventos más emocionantes del calendario deportivo: Los 100 K de Santa Fe, una competencia de velocidad, destreza y pasión por el agua que reunirá a los mejores pilotos y embarcaciones de la región.

El evento, que tendrá lugar el próximo 16 y 17 de agosto frente a las Costaneras Santafesinas, promete ofrecer un espectáculo único en el que los competidores enfrentarán desafiantes carreras sobre el agua, a velocidades que superan los 100 km/h.

La conferencia de prensa en el restaurante de la entidad organizadora contó con la presencia de Marcelo Faccioli, coordinador del encuentro; Romeo Angelucci por el Yacht Club Santa Fe; Carlos Marzo, subsecretario de deportes de la Municipalidad de Santa Fe; Alejandro Curto del Náutico Paraná; Carlos Roteta por El Quillá; Diego Degano, director de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda; Nicolás Iparraguirre por la secretaría de deportes de la provincia de Santa Fe.

También se encontraban presentes autoridades de la delegación Santa Fe y Paraná de la Prefectura Naval Argentina; Hugo González del equipo del senador Paco Garibaldi; funcionarios de la secretaría de turismo provincial; secretaría de vinculación estratégica provincial; y los pilotos participantes Yesica Pierson, Francisco Tocco, Nelson Larumbe, Ignacio Kuhar, Agustín Faccioli y Luis D´aria.

Con el objetivo de impulsar el turismo y la economía local, además de la emocionante competencia de motonáutica, el fin de semana náutico incluirá el “17° Encuentro Nacional de Embarcaciones Clásicas y de Carrera”. En ese sentido, Carlos Marzo, subsecretario de Deportes de la Municipalidad expresó que “desde principios de la gestión, impulsamos el acompañamiento a eventos de esta magnitud en la ciudad de Santa Fe”. Luego, el funcionario destacó la sinergia entre las instituciones y el impacto positivo que el evento tendrá en el turismo, la gastronomía y la hotelería, potenciando así el crecimiento de la ciudad.

Por su parte, Marcelo Faccioli, coordinador del encuentro y organizador del Gran Premio, enfatizó el crucial apoyo del municipio capitalino. “Todo este esfuerzo que se hace es en gran parte por todo el apoyo que logramos de la provincia, de la municipalidad, de los clubes y de la prefectura”, afirmó Faccioli, agradeciendo la colaboración de todas las entidades involucradas para hacer posible un evento de gran convocatoria.

Moto 3

El evento ofrecerá un espectáculo completo para el disfrute de los santafesinos y visitantes: Sábado 16 de agosto: Se realizará una carrera de larga duración de 100 kilómetros que unirá las ciudades de Santa Fe y Paraná, ida y vuelta. Domingo 17 de agosto: La acción se trasladará a la Laguna Setúbal.

Un circuito boyado frente a la Costanera Este y el Puente Colgante será el escenario para las exhibiciones y competencias de las lanchas clásicas y de carrera, con acceso libre y gratuito de 12 a 18 horas. Las pruebas náuticas estarán acompañadas de exhibiciones estáticas y navegaciones de la Agrupación Argentina de Lanchas Clásicas de Carrera, que brindarán un marco histórico a esta celebración del deporte motorizado acuático.